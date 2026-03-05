Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 大开眼戒 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
4小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　爱泼斯坦案的败露，使大导演寇比力克生前最后一部电影《大开眼戒》再度成为话题。尤其寇比力克在完成电影后不久即猝死，据传电影的剪辑权最终由电影公司接手，令阴谋论盛行不衰。

　　寇比力克是公认的电影奇才，政治立场明显偏左，譬如其反战名作《烈血焚城》，极尽讽刺之能事，表现手法极为冷酷，对比另一部《乱世儿女》，同样也是战争题材，主角由不谙世事的青年，试图以参战和军功晋升上流社会，实则糜烂、虚伪堕落的真相。

　　寇比力克后期的作品，贯穿对人性的冷酷批判，到了《大开眼戒》，手法变得较为隐晦。首先选角令人迷惑，男主角汤告鲁斯自带「主角光环」，偏偏在电影里扮演一个「小男人」；尽管外表英俊且事业有成，在世俗眼中，是美梦成真的人生赢家，但在情感关系里，却脆弱迷茫；在社交的权力网络中，更是一只迷途羔羊，导演选择汤告鲁斯，隐隐有一丝自我的恶趣味。

　　《大开眼戒》以情色为招徕，实际展现的是惊悚，电影中有大量全裸女体的画面，却配上阴森的布景、诡异的仪式，和不祥的气氛，讽刺寓意尤胜红楼梦的「风月宝鉴」，男主角最终竟落荒而逃，也符合观众的情绪反应。

　　《大开眼戒》改编自1920年代欧洲的小说，当时佛洛伊德的性心理学说盛行，大萧条和战争即将接踵而至，情色只是人心惶恐的掩饰。这出电影未必与爱泼斯坦案有直接关系，但是无巧不成书，寇比力克宛如先知，尤其电影的最后一幕，男女主角的幼女在玩具店里走开，而前方是两个曾经出席过派对的老男人，历来是影迷的一大猜想，因为寇比力克从来没有废镜头，何况是电影结尾。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
5小時前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
15小時前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
14小時前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
10小時前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
16小時前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
14小時前
黄文标惊爆疑患柏金逊症  出现手震及平衡欠佳迷失商场  《寻秦记》翻红却惹不幸：生死有命
06:20
黄文标惊爆疑患柏金逊症  出现手震及平衡欠佳迷失商场  《寻秦记》翻红却惹不幸：生死有命
影视圈
8小時前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
14小時前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
2小時前
02:11
伊朗局势｜接机家属相拥喜极而泣 苏伟贤田泰安平安回港：返到嚟都舒服啲
突发
7小時前
更多文章
陶杰 - 开战是放烟雾？ | 油尖多士
　　美国联同以色列向伊朗开战，记者在纽约机场街访，有美国游客直言，战争是政府声东击西的手段，为使公众从爱泼斯坦案转移视线。 　　爱泼斯坦案对西方社会之杀伤力，近半个世纪来可谓首屈一指。爱泼斯坦以一介中间人的身份，竟可交游三界，横跨四海，但凡总统、政客、皇室成员、商界大鳄、科学家、银行家、知识精英，都成为他的座上宾，组成一张以瑞士达沃斯经济论坛为核心，辐射唐宁街、白宫、哈佛大学、纽约格林威治村
2026-03-04 02:00 HKT
油尖多士