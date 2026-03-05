陶杰 - 大开眼戒 | 油尖多士

爱泼斯坦案的败露，使大导演寇比力克生前最后一部电影《大开眼戒》再度成为话题。尤其寇比力克在完成电影后不久即猝死，据传电影的剪辑权最终由电影公司接手，令阴谋论盛行不衰。



寇比力克是公认的电影奇才，政治立场明显偏左，譬如其反战名作《烈血焚城》，极尽讽刺之能事，表现手法极为冷酷，对比另一部《乱世儿女》，同样也是战争题材，主角由不谙世事的青年，试图以参战和军功晋升上流社会，实则糜烂、虚伪堕落的真相。



寇比力克后期的作品，贯穿对人性的冷酷批判，到了《大开眼戒》，手法变得较为隐晦。首先选角令人迷惑，男主角汤告鲁斯自带「主角光环」，偏偏在电影里扮演一个「小男人」；尽管外表英俊且事业有成，在世俗眼中，是美梦成真的人生赢家，但在情感关系里，却脆弱迷茫；在社交的权力网络中，更是一只迷途羔羊，导演选择汤告鲁斯，隐隐有一丝自我的恶趣味。



《大开眼戒》以情色为招徕，实际展现的是惊悚，电影中有大量全裸女体的画面，却配上阴森的布景、诡异的仪式，和不祥的气氛，讽刺寓意尤胜红楼梦的「风月宝鉴」，男主角最终竟落荒而逃，也符合观众的情绪反应。



《大开眼戒》改编自1920年代欧洲的小说，当时佛洛伊德的性心理学说盛行，大萧条和战争即将接踵而至，情色只是人心惶恐的掩饰。这出电影未必与爱泼斯坦案有直接关系，但是无巧不成书，寇比力克宛如先知，尤其电影的最后一幕，男女主角的幼女在玩具店里走开，而前方是两个曾经出席过派对的老男人，历来是影迷的一大猜想，因为寇比力克从来没有废镜头，何况是电影结尾。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰