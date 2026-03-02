辛正儿 - 美国动武掠夺能源 全球局势动荡不安 | 社论

美国联同以色列攻打伊朗，表面上以「防止核武扩散」为名，实则延续着其在中东地区一贯的战略逻辑：以军事手段控制全球能源命脉，维护石油美元的霸权地位。



不久前，美国总统特朗普政府放话「接管」并「拥有」加沙，甚至不排除出兵巴拿马夺回运河控制权。如今剑指伊朗，绝非孤立事件，而是华盛顿新帝国主义思维的再次显现。从委内瑞拉到伊朗，这些拥有丰厚石油储备却不听命于华府的国家，无一不成为其军事威胁与经济封锁的目标。



数据揭示真相。伊朗每日产量逾300万桶石油，虽仅占全球3%，却扼守霍尔木兹海峡这条全球两成石油必经的咽喉要道。其每桶不足10美元的开采成本，蕴藏着巨大的利润空间。再看委内瑞拉，坐拥全球17.5%的石油储量，却因长期封锁与制裁，产量从高峰每日350万桶跌至如今的90万桶，基础设施破败、民生凋敝。这难道只是巧合？



这是一场精心布局的「资源收割」。美国先以制裁瘫痪他国石油工业，再以军事威胁进一步压缩其生存空间，最终目的是将这些资源从全球市场中剔除，或逼使其屈服于华盛顿的政治指令。这不仅是对主权国家的公然欺凌，更是对国际法与联合国宪章基本原则的粗暴践踏。



这种以强权取代规则的行径，正在为全球经济注入前所未有的不稳定性。当石油这一工业血液的供应随时可能因大国军事行动而中断，关税壁垒与利率成为经济武器，全球供应链将陷入长期动荡。各国货币可能急剧波动，能源安全岌岌可危，通胀压力如影随形。



面对这场由单边主义与军事冒险引发的风暴，全球南方国家必须保持高度警觉。捍卫以联合国宪章为核心的国际体系，反对任何形式的军事掠夺，加强本币结算与区域合作，降低对单一能源通道的依赖，方能在这场强权掀起的惊涛骇浪中，守住国家发展与民生福祉的底线。世界的未来，绝不应由枪炮与石油独自书写。



辛正儿