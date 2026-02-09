周显 - 「死了么」已经死了 | 政政经经

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周显
6小時前
内地有一个独居者报平安App，用户每日签到，证明仍活着，若连续未签到，则会通知紧急联络人，名叫「死了么」。这当然是恶搞阿里巴巴的「饿了么」，但在去年12月，「饿了么」已易名「淘宝闪购」，刚好是「死了么」的全盛时期。

　　这个App由3名95后年轻人远端协作开发，仅用1个月便完成了初版，皆因其制作简陋，完全没有技术含量，当然开发成本也极低。

　　该App最初是免费，由于大受欢迎，很快便要付费购买，定价8元人民币，居然也有大把人买，开发者发了一笔小财。很快又做了升级版，添加了一些功能，例如支持绑定智能手环监测心跳，一有不对便触发警报。 

　　因为太受欢迎，必然受到争议，但其实这App的技术及想法，根本没有甚么特别，最绝的是名字，可以说，这笔小财就只因为「死了么」这3个字而发。

　　也正是「枪打出头鸟」，在1月中旬，「死了么」突然下架，官方没有公布原因。不过，这时已出现了许多类似功能的模仿App，但名字创意远远比不上「死了么」。

