周显 - 建鹏异动值得留意

政政经经
政政经经
周显
2小時前
专栏
建鹏控股（1722）是细价股，细价股的好处，同时也是坏处，就是容易波动，也即是价格敏感，少少的消息或资金投入，足以令它大升大跌。不过，以一只现市值约1亿元的主板股票，大股东持有64.36%，即是街货只有3000多万元，似乎上升空间远多于下跌空间。

　　建鹏是一间澳门公司，在澳门和香港从事土木工程业务，包括建筑及配套服务，如地基、道路、机电工程，以及水电基础设施的急修，去年营业额为6.75亿元，亏损1770万元。

转盈在望兼获重磅合约

　　其实建鹏去年上半年已转亏为盈，不过因为暂时只有中期业绩，其市盈率一栏还未看到数字。相信在一个多月的全年业绩公布后，便会看到其市盈率重新出现。

　　重要的是，建鹏在去年12月22日，披露收到一份来自澳门度假村及赌场营运商的意向书，涉及两项约26.59亿元的建筑合约，建鹏占40%权益，相对于其市值，毫无疑问是巨大喜讯。

　　也许正是因为亏转盈加上重大合约两大消息，在上周其股价出现异动。

周显

