周显 - 雷军老婆具新加坡背景 | 政政经经

笔者向来是小米（1810）的粉丝，认为雷军是不可多得的掌舵人：从软件到家电还算不了甚么，但进军手机，杀入电动车市场，都是了不起的大战役。



笔者预言过，在人形机械人的世界，一旦技术和产业链成熟，小米将是不可或缺的大玩家，皆因小米机械人可以和其家电结合，摇身成为最有效率的家务机械人。在中国以至全世界，只有小米和华为，方可以其接近无所不包的产品种类，可以做到「万物互联」的境界。



早前笔者与一位投资新经济有道，身家10年间从几百万赢到几十亿的青年才俊食饭，大家都是小米拥趸，因此谈得特别投契。



小米未来可「万物互联」



他虽然持有小米股票，但也说出对此公司的隐忧，其中之一居然是雷军的老婆，也是其在武汉大学时已在一起的「创业同志」张彤是新加坡人，拥有新加坡国籍，而且雷军慈善基金也是在新加坡注册。



到底雷军老婆的新加坡身份，究竟会不会对小米的发展造成障碍，暂时不得而知，不过有这项怀疑，也是投资者的合理想法。



周显