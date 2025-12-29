Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周显 - 雷军老婆具新加坡背景 | 政政经经

政政经经
政政经经
周显
23分鐘前
阅讀更多
时评 专栏
內容

笔者向来是小米（1810）的粉丝，认为雷军是不可多得的掌舵人：从软件到家电还算不了甚么，但进军手机，杀入电动车市场，都是了不起的大战役。

　　笔者预言过，在人形机械人的世界，一旦技术和产业链成熟，小米将是不可或缺的大玩家，皆因小米机械人可以和其家电结合，摇身成为最有效率的家务机械人。在中国以至全世界，只有小米和华为，方可以其接近无所不包的产品种类，可以做到「万物互联」的境界。

　　早前笔者与一位投资新经济有道，身家10年间从几百万赢到几十亿的青年才俊食饭，大家都是小米拥趸，因此谈得特别投契。

小米未来可「万物互联」

　　他虽然持有小米股票，但也说出对此公司的隐忧，其中之一居然是雷军的老婆，也是其在武汉大学时已在一起的「创业同志」张彤是新加坡人，拥有新加坡国籍，而且雷军慈善基金也是在新加坡注册。

　　到底雷军老婆的新加坡身份，究竟会不会对小米的发展造成障碍，暂时不得而知，不过有这项怀疑，也是投资者的合理想法。

周显

最Hit
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
7小時前
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
10小時前
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
58岁周慧敏后台步履蹒跚需搀扶 于台上被近距离拍摄状态曝光
影视圈
9小時前
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
16小時前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
影视圈
12小時前
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
8小時前
麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥
麦明诗为陪机师老公盛劲为开工带B仔搭飞机 囝囝劲活跃恐变乘客噩梦 网民：换转系我会好燥
影视圈
6小時前
更多文章
周显 - 老窦出事子女必怨 | 政政经经
日前笔者去倾一单生意，个中间人话，老板应该答应条件，不过他要问过家人，先至可以覆实。 　　我奇怪地问：「老板不是向来好恶，一言堂，家人完全无地位，他倾刁，家人无得讲的吗？」&nbsp;&nbsp; &nbsp; 　　中间人，也即是老板头马，其实身家都有几亿银，他说﹕「以前就系，你知啦，近几年老板输咗好多钱，家人咪『日哦夜哦』，话老板决定错晒，老板被『哦』得多，咪冇地位啰。」 输钱
2025-12-22 02:00 HKT
政政经经