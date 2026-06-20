Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

山寨汽水｜河南大爷5蚊买「两升可乐」加「汽碧」 媳妇笑到标眼泪｜有片

奇闻趣事
更新时间：16:45 2026-06-20 HKT
发布时间：16:45 2026-06-20 HKT

端午佳节刚过，不少长辈都喜欢买汽水招待回乡探亲的孙辈，却容易误堕山寨货陷阱。河南安阳一名大爷近日在村内小卖部，以5元人民币（下同）的「超值价」买回两大樽汽水，以为「执到宝」。怎料媳妇细看标签后当场笑到「标眼泪」——这两樽包装神似「可口可乐」及「雪碧」的饮品，商品名称竟然简单粗暴地直接叫作「两升可乐」和「汽碧」，因其命名极度敷衍而迅速成为内地网络的爆笑热话。

委托商竟叫「五只淞鼠」

据当事人崔女士表示，近日她带孩子回奶奶（内地称婆婆）家食饭。老爷为了招呼孙儿，特意到附近小商店买来两大樽汽水。由于5元两大樽十分划算，老人家买完后还非常开心。

相关新闻：日本一兰拉面︱北京惊现山寨店 错漏百出招牌「昭和」变「建国」

女网友拍片分享老爷5蚊买的「两升可乐」和「汽碧」，笑到停不了。 抖音
女网友拍片分享老爷5蚊买的「两升可乐」和「汽碧」，笑到停不了。 抖音
女网友拍片分享老爷5蚊买的「两升可乐」和「汽碧」，笑到停不了。 抖音
女网友拍片分享老爷5蚊买的「两升可乐」和「汽碧」，笑到停不了。 抖音
女网友拍片分享老爷5蚊买的「两升可乐」和「汽碧」，笑到停不了。 抖音
女网友拍片分享老爷5蚊买的「两升可乐」和「汽碧」，笑到停不了。 抖音

未料崔女士拿起汽水细看，才发现不对路。其中一樽采用红色包装、模仿可口可乐的汽水，标签上竟大大只字写着「两升可乐」（直接以容量作名字）；而另一樽模仿雪碧的绿色包装汽水，则印上「汽碧」二字。有细心网民其后更发现，这批山寨饮品的委托商名称更刻意碰瓷知名零食品牌三只松鼠，命名为「五只淞鼠」，可谓山寨得非常彻底。

相关新闻：山寨「昭和天皇在位60年」纪念币骗钱 被捕在日中国男犯案细节曝光

网民：敷衍得好坦诚

崔女士一家随后抱着好奇心开樽试饮。她透露，「两升可乐」的味道极差、香精味窜天，几乎「冇汽」；相比之下，「汽碧」的味道则稍微可以，勉强合格，缺点同样是「汽不太足」。

事件在社交平台曝光后，引发大批网民爆笑。有网民笑指这批山寨厂家「连名都废事谂」，直接以产品规格或谐音命名，有一种「莫名的坦诚」；亦有网民开玩笑问：「汽碧？是不是游戏公司『育碧』（Ubisoft）转行出汽水？」

笑声背后藏食安危机

不过，笑声背后亦揭示了内地农村市场山寨产品长期泛滥。这类廉价杂牌饮品多以香精、糖精及色素勾兑，部分更可能属于无生产日期、无质量合格证、无生产厂家的「三无产品」，食品安全毫无保障，且专门瞄准不识字或图便宜的农村留守老人销售。当地市场监管部门已就此事启动调查，重点排查农村小卖部的进货渠道，并追查这两款山寨汽水的源头。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元
游日注意｜日本下月起签证费大加五倍 单次签证增至730港元　
即时国际
2小时前
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
特朗普传G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈争执需其他领袖劝和
即时国际
5小时前
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义
影视圈
2小时前
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
内地网民列中港8大生活差异 感叹犹如「两个不同的世界」教育风气/婚姻观念/交通网络
生活百科
23小时前
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
00:34
荃湾的士路中心落客｜车队Amigo发声明指乘客多次强烈要求立即落车 司机事后已报案
突发
17小时前
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
恶汉急Call「听朝返写字楼见我」 港男一头雾水追问到底 网民惊揭科技阴谋：引你开声偷「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
铜锣湾海港荟早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
铜锣湾靓装连锁酒家早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用
饮食
2026-06-19 15:46 HKT
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格
影视圈
7小时前
父亲节专访│天瑜爸爸第3个没有她的父亲节 倒数中的爱 把握时间陪伴大仔走独立的路
亲子
2026-06-19 13:30 HKT
荔景邨发生双老家庭不幸离世 孙玉菡：事件折射出大数据筛选机制仍有优化空间
社会
7小时前