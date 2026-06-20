山寨汽水｜河南大爷5蚊买「两升可乐」加「汽碧」 媳妇笑到标眼泪｜有片

端午佳节刚过，不少长辈都喜欢买汽水招待回乡探亲的孙辈，却容易误堕山寨货陷阱。河南安阳一名大爷近日在村内小卖部，以5元人民币（下同）的「超值价」买回两大樽汽水，以为「执到宝」。怎料媳妇细看标签后当场笑到「标眼泪」——这两樽包装神似「可口可乐」及「雪碧」的饮品，商品名称竟然简单粗暴地直接叫作「两升可乐」和「汽碧」，因其命名极度敷衍而迅速成为内地网络的爆笑热话。

委托商竟叫「五只淞鼠」

据当事人崔女士表示，近日她带孩子回奶奶（内地称婆婆）家食饭。老爷为了招呼孙儿，特意到附近小商店买来两大樽汽水。由于5元两大樽十分划算，老人家买完后还非常开心。

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女网友拍片分享老爷5蚊买的「两升可乐」和「汽碧」，笑到停不了。 抖音

女网友拍片分享老爷5蚊买的「两升可乐」和「汽碧」，笑到停不了。 抖音

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未料崔女士拿起汽水细看，才发现不对路。其中一樽采用红色包装、模仿可口可乐的汽水，标签上竟大大只字写着「两升可乐」（直接以容量作名字）；而另一樽模仿雪碧的绿色包装汽水，则印上「汽碧」二字。有细心网民其后更发现，这批山寨饮品的委托商名称更刻意碰瓷知名零食品牌三只松鼠，命名为「五只淞鼠」，可谓山寨得非常彻底。

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网民：敷衍得好坦诚

崔女士一家随后抱着好奇心开樽试饮。她透露，「两升可乐」的味道极差、香精味窜天，几乎「冇汽」；相比之下，「汽碧」的味道则稍微可以，勉强合格，缺点同样是「汽不太足」。

事件在社交平台曝光后，引发大批网民爆笑。有网民笑指这批山寨厂家「连名都废事谂」，直接以产品规格或谐音命名，有一种「莫名的坦诚」；亦有网民开玩笑问：「汽碧？是不是游戏公司『育碧』（Ubisoft）转行出汽水？」

笑声背后藏食安危机

不过，笑声背后亦揭示了内地农村市场山寨产品长期泛滥。这类廉价杂牌饮品多以香精、糖精及色素勾兑，部分更可能属于无生产日期、无质量合格证、无生产厂家的「三无产品」，食品安全毫无保障，且专门瞄准不识字或图便宜的农村留守老人销售。当地市场监管部门已就此事启动调查，重点排查农村小卖部的进货渠道，并追查这两款山寨汽水的源头。