奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭贼鸳鸯劫杀 女被告指控14岁时遭死者强奸成动机？

2007年1月，香港上市公司百德国际前主席兼创始人郑慈太，在深圳火车站附近一间酒店遭一对男女设局劫杀，案件轰动一时。两名疑犯其后落网，同年8月于广州铁路运输中级法院受审。庭上女被告赵燕香声称，自己14岁时曾被郑慈太强奸，是案件的诱发动机之一。

男女被告先色诱后劫杀

据法院审理认定，2007年1月，39岁男子钱宇华为筹措与妻子离婚的40万补偿费，以及与23岁的情人赵燕香共同生活的费用，提出抢劫与赵燕香相识的香港富商郑慈太。25日中午，赵燕香以介绍年轻貌美女子给郑认识为由，致电约郑慈太当天下午在深圳见面。其后两人用假身份证在深圳火车站附近一间酒店开房，钱宇华预先藏匿在洗手间内。

当晚7时许，赵燕香将郑慈太带入酒店房后，钱宇华用毛巾蒙面，持弹簧刀从洗手间冲出，将郑慈太制服。两人掠去郑身上现金（约港币8000元）、手机、劳力士手表、戒指等财物（约值33500余元）后，钱宇华再用透明胶纸及电话线捆绑郑的手脚，用床单将其包裹，再以双人沙发压住其身体，然后逃离现场。郑慈太最终因头部遭受外力撞击，脑部积血死亡。酒店职员翌日中午发现郑慈太时他已死亡。广东公安事后大举搜捕，2007年2月3日在湖南将涉嫌男女拘捕。

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称遭死者强奸沦为雏妓

案件于2007年8月1日开庭审理。赵燕香在庭上哭诉，12岁随村里的姐妹到广东肇庆打工，后来14岁那年，在某酒店做服务员的赵燕香遇上了欧某，欧某经常买礼物给她，带她出去吃饭。不过，有一天，欧某说带她去东莞玩，涉世未深的赵燕香于是随欧某到了东莞，怎料被「交给」东莞办制衣厂的港商郑慈太。郑慈太当晚就在一座别墅里强奸了她。事后，赵燕香曾想过死，但第二天，郑慈太带她去吃喝玩乐，她就稀里糊涂地在郑慈太那里住了一个多月。之后，郑慈太开始冷落赵燕香，赵燕香只好回到肇庆。自此她不断换男友或被包养，沦落为雏妓。她说：「我恨他，他在我很小的时候就强奸了我，又抛弃了我。」

赵燕香供称，钱宇华得知她的经历后非常恼火，认为郑慈太毁了赵燕香的一生，应作出赔偿。钱宇华亦在庭上承认，抢劫郑慈太是为了替赵燕香讨回「青春补偿费」，同时也需要钱来支付离婚补偿。

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男死刑女判囚13年

公诉人指出，赵燕香声称曾被郑慈太强奸，仅为其单方说法，无其他证据佐证。

2007年8月20日，法院一审宣判，钱宇华因抢劫罪被判处死刑，赵燕香因参与劫杀全过程，被判处有期徒刑13年。法院认定钱宇华为主犯，赵燕香为从犯。



据悉，郑慈太从事针织业起家，最后成为上市公司百德国际主席，1997年在东莞创立百德工业城。