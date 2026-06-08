减肥赢保时捷｜宁夏训练营3个月减50kg送豪车 医生剖析可能性

宁夏银川一间减肥训练营近日推出「减重挑战赛」，声称成功在3个月内减重达100斤（约50公斤）以上的第一名参赛者，可获赠一辆保时捷帕拉梅拉（Panamera）豪华房车。活动引发广泛关注，有人质疑是否属实，亦有人关注极速减重的安全性。

老板私人座驾作奖品

据《合新闻》报道，涉事训练营为银川「蜕变减肥训练营」，活动负责人回应称活动「真实有效」。用作奖品的保时捷是「老板正在开的」，该车已购买约两年。

活动要求参赛者年龄为18至50岁，体重不超过300斤（约150公斤），且无心血管疾病、肝肾疾病等禁忌症。参赛者须签署健康承诺书，如隐瞒疾病将被取消资格及没收奖品。

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宁夏减肥训练营出奇招，3个月减50kg赢保时捷。 合新闻

比赛为期3个月，参赛者须缴纳每人11,040元人民币的训练费，费用包含3个月的训练、餐饮及住宿。训练营负责人表示，目前已有23人报名，目标招满30人后正式开课。

训练课程包括搏击操、有氧操、踏板操、哑铃塑型操、力量训练、体能循环、动感单车等多项内容。

医生话有可能

3个月减重100斤是否可行？安徽医科大学第二附属医院减重外科主任医生程云生接受内媒访问时指出，体重超过300斤的大体重人士，透过合理控制饮食及科学运动，每个月减重30至40斤（约15至20公斤）是有可能的。

但他强调，减重计划的实施应强调「长期坚持、循序渐进」，不宜操之过急。

值得留意的是，这并非内地首次有健身机构以豪车作招徕。2025年，山东滨州亦有健身训练营推出类似活动。当时有医学专家指出，如此短时间内减重50公斤「几乎不可能且极度危险」，可能导致肌肉流失、激素失衡、脱发，甚至危及生命。

《开屏新闻》时评指出，极速减重减掉的多是水分和肌肉而非脂肪，不仅极易反弹，更可能导致横纹肌溶解、内分泌失调，严重时可危及生命。评论呼吁消费者理性看待减肥营的「豪车诱惑」，强调健康减重应循序渐进，而非以健康为赌注换取奖品。

事件在社交媒体上引发热议，有网民表示「动力满满」，亦有人质疑活动是「拿学员生命开玩笑」。目前该训练营正持续接受报名，活动最终能否顺利举行、有无人能成功「赢车」，仍有待观察。