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牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-06-07 HKT
发布时间：07:30 2026-06-07 HKT

近日，内地多家酒店被曝出「未落实床单一客一换」、「员工用客房牙刷清洁马桶」等卫生问题，引发公众对酒店卫生安全的高度关注。不少内地网民纷纷在社交平台分享「隔离防脏用品」，其中一款原本用于牙医诊所的「牙科蓝膜」，出乎意料地成为近期受到热捧的旅行用品。

便宜 自带粘性不移位

在内地某一电商平台搜寻「牙科蓝膜」或「一次性隔离膜」，可发现不少网店销量已突破10万单。商家纷纷将其包装为「旅行防脏工具」，宣传可贴于酒店马桶坐垫、花洒把手及电视遥控器上。而蓝膜售价亦极其亲民，一卷约有130片，在内地电商平台上仅售2元人民币（约2.3港元）。

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有长期使用的网民分享，自己使用这种方法出游已经超过一年，由于蓝膜体积小巧，出行时携带非常方便，而且「买一卷可以用很多次」，使用后也相当容易撕除。

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另有网民指出，过去虽然也会购买其他一次性用品来隔脏，但对比之下，牙科蓝膜的性价比更高。她更分析，传统的一次性马桶垫在使用时容易移位，而牙科蓝膜由于自带微粘性，能紧贴在马桶圈等表面，因此在实际使用上更加稳固与方便。

蓝膜（又称避污膜）是不透水、一次性的防护膜，临床上主要用于牙科诊所的仪器防污。由于它背面带有微粘性且采断连设计，因此非常方便张贴与移除。

有预防医学医生表示，利用蓝膜进行隔离确实能起到防护作用，有助预防接触性传染病。不过医生提醒，旅客使用时必须将所有可能接触到皮肤的部位「完全粘贴到位」，才能达到最佳的防护效果。
 

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