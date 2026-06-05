高铁乘客用插电风扇遭乘警劝止 网民：车内不热为何要用？

内地一列高铁列车上，有乘客使用插电座台式电风扇，遭乘警当场制止。铁路部门客服其后确认，电风扇、吹筒、电饭煲等小型电器可以携带上车，但严禁在车厢内使用。

据封面新闻报道，事发于5月30日上午约7时，在深圳北至上海虹桥的G700次列车上。乘客何先生表示，列车刚发车不久，5号车厢一名男子从袋中取出座台电风扇，放在小桌板上并插上电源使用。

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何先生称，该名乘客使用电风扇约数分钟后，乘警巡经车厢时发现情况，随即上前制止。「乘警态度很好，两人交流很和谐，这名乘客立刻把电风扇收起来了。」何先生补充说，当时上午7时多的车厢内并不炎热，这也是他首次在高铁上目睹有人自带插电风扇使用。

官方：手持小风扇可用

铁路部门客服于6月5日回应事件时明确表示，旅客可以使用手持式小型电风扇，但插电式电风扇虽然可以携带上车，却严禁在车上使用。客服建议：「如果乘客觉得车厢里热，可以向列车员反映，看能不能调低空调（冷气）温度。」

据铁路部门相关规定，高铁上允许携带的小型电器包括：电风筒、卷发棒、电饭煲、电热水壶、空气炸锅、插线板及转换插头等，但所有这些电器均不得在车上使用。

网民反应不一

事件在网络上引发讨论，有网民认为携带电风扇上车使用并无不妥，亦有人支持铁路部门的规定，认为在公共交通工具上使用插电电器存在安全隐患，更有网友打趣留言说：「这不禁止，下次就要车上炒菜了。」铁路部门重申，相关规定旨在确保列车供电系统稳定及乘客安全，呼吁旅客遵守。

