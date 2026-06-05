水上静漂｜女子躺公园水面漂浮20分钟 路人误为浮尸报警始知真相

海南海口人民公园东湖日前发生一宗离奇事件，一名女子静静躺在水面上约20分钟，一动不动，惹来大批途人围观。有人怀疑她遇溺或昏迷，遂报警求助。惟救援人员到场后，该名女子自行游回岸边上岸，身体无碍，令在场人士大为错愕。

救援人员到场自行上岸

事发于6月3日，地点为海口人民公园东湖。据目击者描述，该名女子全程保持躺平姿势，面部朝天、闭上双眼，身体几乎完全浸于水中，仅口鼻露出水面，从湖的这一头慢慢漂浮到另一头。

有途人起初以为有人在湖中游泳，但观察后发现她完全静止不动，毫无求救动作，担心她失去意识。围观者越来越多，有人试图呼喊她但未获回应，最终决定报警。

消防及急救人员接报后迅速赶抵现场，正准备下水救援之际，该名女子竟自行从水中站起，拨开水面上的落叶，稳步走上岸边，过程从容不迫。围观人群中随即传出惊呼声，有人松一口气，亦有人对此摸不著头脑。

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海口人民公园管理处工作人员其后证实，该名女子身体无碍，上岸后并无表现出明显异常。工作人员透露，该女子自称学会了「水上静漂技巧」，当日是特意在公园湖面练习。据了解，公园东湖水域深度约两米，存在一定安全风险，园方呼吁公众切勿模仿此类行为。

「水上静漂」揭秘

事件在网络上引发热议。有网民表示：「很吓人，以为是刑事案件」、「一般人浮不上」。亦有人对女子的漂浮能力感到好奇。

据了解，「水上静漂」是一种需要高度放松的技巧。当人体完全放松、肺部充满空气时，身体平均密度可低于水，从而实现自然漂浮。然而，这需要练习者克服对水的恐惧，并完全信任水的浮力，一般人难以做到。

目前，相关部门已介入跟进事件。警方及公园管理处未有透露会否对该名女子作出处罚，但已提醒公众，公共水域并非适合进行此类练习的场所，市民应注意自身安全，避免造成公众恐慌。

