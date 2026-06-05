滴水观音｜深圳幼童好奇舔绿植痛到「嘴冒烟」 医生教路三步急救法保命

深圳一名2岁幼童日前随母亲到公园游玩时，因好奇摘下一片叶子放入口中，短短一两分钟内即出现嘴巴剧痛、口水狂流、嘴唇肿胀等中毒症状，被紧急送院救治。经医生诊断，该幼童误食的植物为「滴水观音」，学名海芋，全株带有剧毒。

母亲机警影相助医

事发当日，李女士带着2岁的轩轩（化名）前往深圳某公园散步。行至一片绿化带旁时，轩轩被一株叶片宽大厚实的绿色植物吸引，在母亲未及反应下，摘了一小片叶子放入口中。

据深圳市第三人民医院儿科主治医生陈泽楷介绍，轩轩在误食后一两分钟内便出现典型中毒症状——嘴巴剧烈疼痛如针扎、口水止不住地流淌，且症状迅速加重。有曾中毒的儿童形容这种痛感「像嘴巴冒烟」，痛苦程度可见一斑。

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李女士见状立即拨打急救电话，并拍下孩子放入口中的叶片留存证据。救护车迅速到场将轩轩送往深圳市第三人民医院。急诊科儿科医生根据患儿的典型症状，结合李女士拍摄的叶片照片，快速确诊为滴水观音中毒。

所幸送医及时，医生即时为轩轩进行口腔冲洗、对症用药等紧急处理。经过一至两天的住院观察，轩轩症状逐渐消失，已顺利康复出院。

根茎酷似芋头易误食

陈泽楷医生表示，在日常临床救治中，「滴水观音中毒」并非个别案例，患者多为在公园、路边玩耍时出于好奇将植物含入口中的儿童。

「滴水观音」是俗称，学名为海芋，属于天南星科海芋属植物。在广东地区，这种植物广泛分布于小区花坛、绿化带角落、公园及景观花盆中，十分常见。其根茎与可食用的芋头极为相似，容易被误认。

陈泽楷特别提醒，滴水观音全株均有毒性——无论是叶片、茎、花，还是块茎，都带有毒素，其中茎部毒性最强。若仅少量接触口腔或咬到一点叶子，症状相对较轻，及时处理后恢复较快；但若误将其块茎当作芋头煮食，后果将十分严重。滴水观音的毒性即使经过高温烹煮也不会消失，可能导致严重中毒，甚至损伤肝肾功能。

三步急救法

陈泽楷医生为家长提供了误食有毒植物后的三步急救法：

第一步：立刻漱口——用清水或温盐水反复含漱，尽量清除口腔内残留的植物汁液。

第二步：饮用保护剂——适量饮用牛奶或温盐水，可在口腔和食道黏膜上形成保护屏障，减轻刺激。

第三步：及时送医——若症状持续加重，切勿犹豫，立即前往医院就诊。就医时最好携带孩子误食的植物样本或清晰照片，以便医生快速判断并对症处理。

陈泽楷特别提醒，不认识的植物要离远一点，不摸、不摘、更不食。家长带孩子外出时务必加强看护，避免儿童因好奇而误食有毒植物。



