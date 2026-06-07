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奇案解密︱嫁台湾福建女肢解姊弟恋男友 称堕胎「被分手」扮惨图掩谋财害命真相

奇闻趣事
更新时间：08:00 2026-06-07 HKT
发布时间：08:00 2026-06-07 HKT

2014年4月，一宗「蛇蝎女分尸案」震撼台湾。当年46岁的离婚大陆配偶黄靖雯，迷晕杀害比她小11岁的男友蓝坤俞，放血分尸再带到郊外焚烧。黄女在案发后一度伪装成「受害苦情女」，庭审却揭发真相是经过缜密规划的谋财害命。

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凶手黄靖雯。 中时资料图
凶手黄靖雯。 中时资料图

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黄靖雯出身于推拿世家，与死者蓝坤俞同居多年，对外宣称如胶似漆，但原来背后隐藏了深刻的财务瓜葛。她借钱给男友的公司，并担任公司连带保证人，不满未获分红，加上怀孕后死胎等问题，两人长期有口角与肢体冲突。

调查指出，杀人导火线是黄女不满男友要求分得卖屋款项。据悉房子由黄女付首期，然后由死者每月供款，2人闹分手协议卖房子，蓝坤俞认为他有份出钱，必须分一份。这使黄女决定行凶，似乎想杀人后交屋，拿到尾款30万台币后逃跑回大陆。

死者蓝坤俞。 中时资料图
死者蓝坤俞。 中时资料图

黄女在医院领得安眠药后，在男友车上装GPS掌握行踪。4月27日凌晨，趁男友洗澡时将10颗安眠药磨成的粉末掺入红茶，随后让男友喝下。蓝男昏睡后，黄女以毛巾盖脖子，拿菜刀狂砍。

为了不留下血迹，她在床边放置胶盆接血，随后再将尸体拖进浴室放血，凭借专业的推拿知识，将尸体大卸七块，最后装入几个大胶袋带到郊区焚烧、掩埋。为了掩人耳目，她案发后还若无其事地前往男友父母家，甚至报案协寻失踪的男友。

涉案凶刀。 中时资料图
涉案凶刀。 中时资料图

然而，监控录像拍摄到黄女在案发后，多次搬运沉重袋子下楼的画面，且她对手上分尸时留下的割伤无法自圆其说。在检警强力讯问下，黄女终於坦承犯行，带警方挖出已焦黑残缺的尸块。

在审理期间，黄女展现了极高的心理素质。她一边辩称自己是因「邪灵缠身」且为了「自我防卫」才临时起意杀人；一边则在看守所内抄写经文、连写5封自白书向法官忏悔，甚至在庭上下跪道歉。最终法院接纳她的精神鉴定报告，同意其犯案时有「适应障碍」但未达精神丧失，法官认为她深具悔意、「有教化可能」，因此未判终身监禁，经历多次审讯以无期徒刑定谳。

黄靖雯落网后，向警方供出弃尸地点。 中时资料图
黄靖雯落网后，向警方供出弃尸地点。 中时资料图

然而，她逃过死刑仍不满，持续透过各种司法途径试图「翻案」。2024年，黄女声称案件中三分之二的证据都是「捏造」的，并抱怨自己当年「不懂法律」才认罪、犯案时辨识能力极低等理由，要求法庭减刑甚至当庭释放。由于缺乏新证据，遭台中高分院驳回。

讽刺的是，黄女因法律知识不足，在收到驳回裁定后未依法定的10天抗告期限，迟了4天才提出抗告，因此丧失抗告权。

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