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大闹奶茶店｜因漏放饮管狂掟店员 江苏躁女被行拘5日罚款¥500元｜有片

奇闻趣事
更新时间：16:49 2026-05-25 HKT
发布时间：16:49 2026-05-25 HKT

江苏连云港一间台式饮品店近日发生一宗令人咋舌的野蛮女客闹事风波。一名女顾客疑因不满男店员漏放两枝饮管，竟在店内情绪失控大发雷霆。她不仅多次将饮管掟向店员泄愤，更出言侮辱。涉事店员全程低头道歉未果，只能瑟缩一角任由对方辱骂。当地警方称，涉事女子被行政拘留5日，罚款500元（人民币，下同）。

连环掟饮管袭店员 

事发于5月21日，涉事女子在该饮品店购买两杯奶茶打算送予朋友。据悉，当时店内订单繁忙，年仅19岁的男店员忙中出错，未有将饮管放入外卖袋中。女子离开后发现漏放饮管，随即折返店舖理论。

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现场闭路电视片段显示，女子折返后情绪极度激动，大声质问店员的服务态度。尽管男店员即时连声道歉试图平息事件，惟女子毫不领情，反而越发狂躁。

片段可见，女子先后多次随手抓起柜台上的饮管，狠劲地朝店员脸上及身上掟去。面对过激举动，店员只能本能地举手遮挡，全程未有还击或驳火，无助地瑟缩在墙角。

女子一边掟物一边语带侮辱地指骂：「你算甚么东西？」她声称自己赶时间送礼，是「好心好意支持你家生意」，更嚣张扬言：「惹到我，算你倒楣！」期间她更不断挽起衣袖，作势欲上前动武，更企图掟出放置饮管的器具，幸未能成功。发泄一轮后，女子临走前再从柜台上抓走一把饮管才转身离去，现场已一片狼藉。

网民怒轰

事件曝光后，大批网民对女子的野蛮行径表示强烈愤慨。有网民狠批她「太拿自己当回事」，强调人与人之间应互相尊重；亦有不少人同情受屈店员：「服务行业不是低人一等，消费也不是买别人的尊严。」有网民直言，事件起因仅是两枝饮管，完全可和平沟通，质疑该名女子纯粹是借题发挥，将无辜的店员当成「出气袋」。

据内媒报道，目前当地警方已介入处理，涉事女子被行政拘留5日，罚款500元。

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