五月天｜阿信北京公厕自拍引粉丝「朝圣」 街坊叹扰民急删相致歉

台湾人气乐团五月天主音阿信，近日在社交平台上载于北京胡同公共厕所外的自拍照，意外引发大批歌迷前往「朝圣」打卡。由于有粉丝长时间霸占厕所拍照，严重影响当地居民的日常生活。阿信随后就事件郑重致歉，并已删除相关照片。

粉丝霸厕格居民轰缺公德心

报道指，五月天近期在北京鸟巢举行共12场演唱会。上周六（18日）最后一场演出结束后，阿信于翌日深夜分享多张北京街头漫步照，其中包括一张在东城区安定门内大街某胡同公厕门外的自拍。大批粉丝凭相寻至该处大排长龙打卡，甚至有人在五个厕格内分别放上五月天五名成员的名字拍照上网。

由于该胡同内大部分家庭没有独立洗手间，需依赖公厕解决日常需求，粉丝的疯狂行径令真正有需要的居民无法如厕，长者及小童首当其冲。有居民直斥，胡同通道本已狭窄，大批人潮造成严重阻塞，且拍摄公共厕所内部既不雅观，亦侵犯他人隐私，批评相关追星行为缺乏基本社会公德心。

阿信吁歌迷理性打卡

随着扰民事件发酵，阿信于昨日（23日）在原帖文留言致歉。他表示没想到大家会找到公厕「同款」，对造成居民困扰「郑重致上歉意」，并呼吁歌迷理性打卡，友善支持当地居民及店家。他随后亦将该张公厕照片删除，以降低后续影响。

对比公厕的尴尬情况，阿信当日相片中出现的一间烧饼店则迎来截然不同的结果。该店因阿信「加持」而销量翻倍，店主为表感激，更带同烧饼到演唱会现场免费派发。有理性的歌迷亦坦言，愿意光顾烧饼店以示支持，但认为到公厕门口打卡确实会对他人造成尴尬与困扰。