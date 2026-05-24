奇案解密｜陕西狂男邱兴华疑道士调戏老婆 血洗道观杀10人割内脏喂狗

2006年7月，陕西汉阴县发生一宗骇人听闻的特大连环凶杀案。47岁男子邱兴华因迷信及怀疑妻子被调戏，竟于深夜血洗凤凰山铁瓦殿道观，残杀10名道士及香客，更将部分死者内脏挖出煮食喂狗。邱在潜逃期间于湖北再伤3人，导致1人死亡。这名夺去11条人命的杀人狂魔最终落网并被判处死刑，传闻行刑前竟仰天大笑，毫无悔意。

听信道士谗言护「祖坟」生嫌隙

邱兴华原籍陕西石泉县，出身贫困。有传闻指，案发前，邱在街上偶遇一名老道士，对方称凤凰山上两块刻有「邱XX之墓」的石碑为其祖先坟墓，多加祭拜可扭转运势。

邱随后带妻子前往还愿，却发现石碑被道观移作门前台阶，与道观人员发生激烈争执。此外，邱更主观认为道观住持熊万成曾调戏其妻，新仇旧恨令他萌生灭门恶念。

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深夜血洗道观剖腹挖脏喂狗

2006年7月14日深夜，邱兴华趁道观内众人熟睡之际，手持弯刀及斧头，逐一向住持熊万成、其余4名道士及5名香客（包括一名12岁男童）头部狂斩，导致10人当场惨死。据调查，邱杀死熊万成后，更残忍割下其部分器官，炒熟后在现场喂狗。

翌日清晨，邱在道观搜刮约722元现金（人民币，下同）并留下署名字条称「借款」；其后再杀死一只白公鸡，用鸡血在纸板写下「古仙地不淫乱违者杀」后放火焚毁现场逃去。

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潜逃湖北劫杀村民 酿1死2重伤

案发后，公安部发出最高级别A级通缉令悬红缉凶。邱兴华潜逃至湖北省随州市，因盘川耗尽再起贼心。同年7月31日，邱窜至村民魏义凯家中骗取信任并借宿，趁魏家三口休息时，以斧头及弯刀狂斩三人头部并抢去1,302元。魏某最终伤重不治，其妻女则受重伤。

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为了逮捕邱兴华，公安当年曾悬赏10万元、由出动邱兴华妻子及儿女对其喊话并进行规劝。同年8月19日，邱兴华潜返老家时终被公安机关拘捕。

邱对连环杀人的罪行供认不讳，被法院判处死刑。传闻行刑前，这名杀人狂魔不但毫无悔意，更仰天大笑狠呛：「我不后悔！」惟案中仍留下不少谜团，如当日指点邱兴华的老道士身份，以及是否与道观住持有仇等，皆随着邱的伏法而永远成为解不开的谜。

