Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普访华︱NVIDIA黄仁勋皱眉饮豆汁成热话 商家推「大佬同款」爆红︱有片

奇闻趣事
更新时间：16:35 2026-05-20 HKT
发布时间：16:35 2026-05-20 HKT

辉达（NVIDIA）行政总裁黄仁勋日前随美国总统特朗普访华，在北京身穿标志性皮褛在南锣鼓巷「扫街」，品尝地道小吃。其中他挑战饮用老北京传统饮品「豆汁」的片段在网上疯传，其惊讶表情更被网民制成「表情包」。

据悉，黄仁勋于5月15日到访当地，在尝试一大口豆汁后难掩错愕，随即发问：「这是什么东西？这味道太奇怪了！」幽默反应令在场人士捧腹。受惠于「大佬效应」，相关商家随即在线上平台推出名为「大佬同款」的瓶装豆汁，每瓶售价7.9元人民币，并在店外设置「亿万总裁打卡同款」的广告招牌。

相关新闻：黄仁勋胡同扫街吃米芝莲炸酱面 尝豆汁皱眉「这甚么东西啊」

相关新闻：特朗普访华︱空军一号载CEO天团出发 Nvidia黄仁勋收电话赶上「尾班车」

商家今日（20日）接受访问时表示，自黄仁勋到访后，整条南锣鼓巷的客流量上升约两成，该店销量亦大幅飙升，更有顾客一次性订购数十瓶。

除了豆汁热销外，当日为黄仁勋递上豆汁的店员大姐亦意外走红，吸引不少游客专程前来合照。商家更在社交平台戏称，豆汁已获「国际认证」，笑言日后到访北京的顶流巨星，均须先通过「豆汁」这一关。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
21小时前
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
生活百科
4小时前
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
22小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
23小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
3小时前
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
我要赞佢｜型男医生高空救人被全城赞天使 拥多重身份运动健将兼歌手
好人好事
5小时前
港人列深圳按摩「黑店」8大特征！长者免费/派优惠券拉客/职员无制服 网民劝：唔贪平就冇事
港人列深圳按摩「黑店」8大特征！长者免费/派优惠券拉客/职员无制服 网民劝：唔贪平就冇事
生活百科
23小时前
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐
影视圈
7小时前
陈美龄与胞姐陈曦龄同框冻龄力惊人 揭名医二姐显赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遗憾
陈美龄与胞姐陈曦龄同框冻龄力惊人 揭名医二姐显赫背景 曾遭霸凌痛心父逝成遗憾
影视圈
8小时前