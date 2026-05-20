特朗普访华︱NVIDIA黄仁勋皱眉饮豆汁成热话 商家推「大佬同款」爆红︱有片

辉达（NVIDIA）行政总裁黄仁勋日前随美国总统特朗普访华，在北京身穿标志性皮褛在南锣鼓巷「扫街」，品尝地道小吃。其中他挑战饮用老北京传统饮品「豆汁」的片段在网上疯传，其惊讶表情更被网民制成「表情包」。

据悉，黄仁勋于5月15日到访当地，在尝试一大口豆汁后难掩错愕，随即发问：「这是什么东西？这味道太奇怪了！」幽默反应令在场人士捧腹。受惠于「大佬效应」，相关商家随即在线上平台推出名为「大佬同款」的瓶装豆汁，每瓶售价7.9元人民币，并在店外设置「亿万总裁打卡同款」的广告招牌。

相关新闻：黄仁勋胡同扫街吃米芝莲炸酱面 尝豆汁皱眉「这甚么东西啊」

相关新闻：特朗普访华︱空军一号载CEO天团出发 Nvidia黄仁勋收电话赶上「尾班车」

商家今日（20日）接受访问时表示，自黄仁勋到访后，整条南锣鼓巷的客流量上升约两成，该店销量亦大幅飙升，更有顾客一次性订购数十瓶。

除了豆汁热销外，当日为黄仁勋递上豆汁的店员大姐亦意外走红，吸引不少游客专程前来合照。商家更在社交平台戏称，豆汁已获「国际认证」，笑言日后到访北京的顶流巨星，均须先通过「豆汁」这一关。