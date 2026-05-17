奇案解密︱广州蛇蝎保姆何天带残杀10名老雇主 狡辩「帮国家省开支」 闻判死说七字

广州一名心肠恶毒的保姆何天带，把重病的长者当成揾快钱的工具！她在受雇时声称「如果没做满一个月老人就死了，也要发一个月工资」是行规，先后向10名长者以落毒、勒颈等方式下手，其中2案未遂。然而由于缺乏证据，当局只能就最后一宗案起诉，法院判其死刑并即时执行。

2014年12月13日，何艳珠家属聘请何天带，到广州南沙区照顾这位70岁老人，何天带未上工已表明「未做够一个月照出粮」的规矩。家属忆述，何天带刚上班时工作积极，态度也好，没想到她才上班2天，老人就真的死了。

相关新闻：奇案解密︱杭州许国利杀妻绞肉倒马桶 扮可怜出镜电视：老婆何时回来

家属检查遗体时，发现遗体有奇怪，胃部和屁股有针孔。去找何天带对质，她竟没有逃避，在讯问下承认杀人是为了「提早出粮」。

「提早出粮」太好赚

据何天带忆述，16日凌晨4点，就给何老太喂食及注射混合有安眠药和杀虫剂「敌敌畏」的肉汤，「像喂小孩一样喂她喝，喝了两三勺，喝了她就睡著了。然后像吸毒那样把肉汤打下（打进）她身体，打在了屁股与腹部。」没想到老太挨了2小时还没断气，于是她在清晨6时许，用绳将老人勒死。

根据调查，何天带已非首次犯案，她承认在2013年6月至2014年12月间，利用做保姆的机会，以类似方式对另外9位老人落手，当中2案未遂。

相关新闻：奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？

保姆工作受辱积仇恨

据检方披露，何天带1970年生于粤北一个山村，家中有几兄妹。父母忙于生计，兄弟姐妹之间亲情也淡薄。何天带读书不多，只是略微识字，到了打工的年龄，便跟随村里的人一起到广州、佛山等地打工。她20余岁时，她曾为一名有妇之夫生过孩子，33岁开始在广州和佛山两地做保姆。

何天带说：「我觉得当保姆这一行很苦、很凄凉、很可怜。」她说遇过尖酸刻薄的雇主，常要求她做额外的工作，部分长者出言侮辱，这使她工作压力大，太多的不顺心和屈辱累积，变成抱怨与仇恨。她甚至觉得，很多人领著国家的退休工资，她杀害这些老人是在「替国家节省开支」。

杀人失败后手法升级

第一次杀人时，死者本身患有高血压、帕金逊等病症，不能言语，她喂了混入老鼠药、蟑螂药的水，自己吓到后报警将老人送院，但医生没发现毒药，仅判断为中风。第二次她用绳勒死老人，家属没有怀疑且爽快答应出粮，她感觉这太好赚了，于是继续杀人。有一次她用老鼠药没成功把老人毒死，她便「升级」用上敌敌畏。

相关新闻：奇案解密｜旅日福建姊妹花遭杀尸塞行李箧 控方：有人提议假结婚凶手感被利用

由于事隔多时，其他受害人遗体已火化，没有留下关键罪证。检方仅靠何天带自己的口供没法提告，最终只有何艳珠一案能提出公诉。

闻判流泪仅说七个字

庭上，辩护律师问何天带是否要向何艳珠家属道歉，何天带拒绝。她没有回头看家属，一直强调「反正我杀人偿命」。2016年5月4日上午，法院宣判时，何天带闻判后流泪，但也只说了七个字：「不上诉，没有意见。」