福州大银幕常年挂同一女星 网传是「富二代」真相令人捧腹大笑｜有片

福建福州市中心一块户外大型LED银幕，因长年累月播放同一名女艺人的广告，意外引发网民热议，更令该女星卷入「豪门富二代」的传闻。

网民：背后有大金主？

综合《潇湘晨报》等媒体12日报道，事件的主角为25岁女歌手林舒晴，她是内地著名女子组合SNH48 Team HII的成员。有福州网民近日发文指，市中心某百货大楼的户外大屏位置极其显眼，商业价值极高，但近年却「反常」地长期播放林舒晴的个人宣传片。由于该广告位租金昂贵，外界纷纷猜测林舒晴背景惊人，甚至怀疑她是低调的「富二代」，利用自家物业进行自我宣传。

林舒晴亲自解谜

面对突如其来的「富家女」标签，林舒晴本人今日正面回应，亲自揭开广告背后的「骨感现实」。她澄清指，该块屏幕确实由自家企业经营，但事情并非网传般充满「豪门色彩」。她直言，近年因家里生意环境欠佳，该大屏一直未能成功租出，长期处于空置及亏本状态。

林舒晴表示，为了不让昂贵的广告位白白浪费，家人决定将屏幕转为播放她的照片与宣传片，以此「填补空白」，本质上属于一种「废物利用」。她同时强调，屏幕虽然由自家经营，但所属的百货大楼并非自家产业。

回应坦白获激赞

这番不卖惨、不掩饰的坦白回应，迅速令传闻平息。不少网民表示真相令人「哭笑不得」，亦有人赞赏其处事清醒，直言这种「肥水不流外人田」的做法既实在又环保，更形容这是「娱乐圈中最具反差萌的自我营销」。

出生于2000年的林舒晴，身为福州在地偶像，今次意外透过「家里生意不好」而登上热搜，反倒让公众对这位率真的女偶像留下深刻印象。