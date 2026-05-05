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五一假期｜内蒙地质公园成「火星基地」 「太空人」排长龙塞爆登山口

奇闻趣事
更新时间：14:13 2026-05-05 HKT
发布时间：14:13 2026-05-05 HKT

内地「五一」黄金周再创旅游「奇景」！据内媒《极目新闻》报道，内蒙古乌兰察布的乌兰哈达火山景区，因其地貌酷似火星表面，竟吸引了大量游客，专程租借「宇航服」（太空衣）前往打卡拍照。一时间，火山口下「太空人」云集，排队登山的「太空人」更形成长长人龙，场面蔚为奇观，被网民戏称为「地球上最多太空人的地方」。

火山地质公园似足外太空

报道指，在「五一」假期期间，大批游客在社交平台上发布影片，显示在乌兰哈达火山景区内，随处可见身穿白色或粉色「宇航服」的游客。他们有的在火山前手持五星红旗拍照，有的则在排队等候登上火山口，场面恍如「火星殖民基地」一样。

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有网民对此幽默地留言：「不知道的还以为殖民火星成功了呢！」亦有游客表示：「去不了火星就去火山吧！」

一名来自北京的游客透露，她花费了130元人民币，租借了4套「宇航服」与家人一同拍照，一圆「航天梦」。她认为，在酷似火星的环境下穿上太空衣拍照，效果极佳，非常有纪念价值。

据景区的客服人员介绍，吸引大量「太空人」聚集打卡的，是俗称「6号火山」的南炼丹炉。由于其周边的地质环境与火星表面极为相似，因此成为网红打卡热点。

工作人员表示，出租「宇航服」的服务，大多是由景区周边的牧民自发经营，景区本身并不提供。同时，她亦向游客大派「定心丸」，指该火山是休眠火山，距离上一次喷发已逾万年，游客毋须担心安全问题。

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