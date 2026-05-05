山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生

山东一名男子近日遭遇人生中最沉重的打击！据内媒《河南民生频道》报道，该名钟姓男子与妻子结婚12年，并育有三名子女，家庭生活一直美满。岂料，他早前无意中发现妻子与陌生男子的暧昧对话，继而揭发惊天秘密：家中三个孩子，竟然有两个都与他毫无血缘关系，连当初「奉子成婚」的长子亦非亲生，令他彻底崩溃。

亲子鉴定揭「绿帽」惨案

报道指，钟先生与妻子于12年前在婚礼上担任伴郎伴娘时认识，不久后女方告知怀孕，两人便于2014年「奉子成婚」。婚后，他们先后在2015年诞下长子，2017年诞下二女，并于2022年再添一名幼子，在外人眼中是幸福的五口之家。

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然而，去年4月，钟先生偶然看到妻子的手机，发现她频繁地将细仔（小儿子）的照片传给一名陌生男子，对话中更提及「领回去」、「要学费」等可疑字句。疑心顿起的他，随即带细仔进行亲子鉴定，结果证实并非亲生！

鉴定未出 妻子已离家出走

在得知鉴定结果前，其妻子曾疯狂致电他上百次，但他均未有接听。其后，妻子更直接离家出走，至今失联。

为了查明真相，心碎的钟先生再带著大仔及二女儿进行鉴定，结果却是再一次的晴天霹雳——大仔同样与他没有血缘关系，意味著12年前的所谓「奉子成婚」根本从一开始就是个骗局。三个孩子当中，只有二女儿是他的亲生骨肉。

盼讨扶养费

钟先生痛心地表示：「三个孩子两个不是我的，这十几年的付出算什么……」他直言十多年的感情完全错付，目前只希望能讨回多年来为别人养育孩子的扶养费。

