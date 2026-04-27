闺密激励「瘦咗似杨幂」 浙江女狂减43磅变索女 网民惊呼：真系好似！

浙江省一名女网民「桃子吃不饱」近日在社交平台分享其励志减肥经历，短短四个月内成功减去43磅（约21.5公斤），由圆润身形蜕变为苗条索女，更被网民大赞激似内地知名女星杨幂，引发网络热议。

健康饮食加健身狠甩赘肉

据「桃子吃不饱」透露，身高156cm的她，原先体重高达128斤（约64公斤）。促使她下定决心减肥的，是闺密一句玩笑话：「妳瘦下来就是杨幂！」这番话为她注入强大动力，誓要展开「换脸级」的减重计划。

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「桃子吃不饱」透过影片记录了她由128斤减至85斤（约42.5公斤）的整个过程。她表示，减肥秘诀并不复杂，主要依靠「健康饮食」与「坚持健身」双管齐下。凭借坚毅的意志力，她成功摆脱了21.5公斤的赘肉，整个人仿佛脱胎换骨。

从影片可见，她原本圆润的脸庞在瘦身后，下颚线条变得分明，五官亦更为精致立体。她透露，目前体重稳定维持在42.5公斤，不仅身材变得紧致，穿衣风格亦大有改变。

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「撞样」杨幂引热议 网民：最强潜力股

「桃子吃不饱」的惊人转变曝光后，立即引发广大网民热议。不少人惊叹：「瘦下来真的换了一个人」、「闺密果然没有骗妳」。由于她瘦身后的脸部轮廓及眼神神似艺人杨幂，留言区更充斥著：「真的很像杨幂」的赞美。

有网民形容她为「最强潜力股」，并笑言：「要去寻找一个会激励人的闺密！」其励志故事为许多正为减肥挣扎的人带来了正能量。