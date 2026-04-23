低俗婚闹︱四川汉遭绑树掟鸡蛋泼豉油 民政局：不文明但没犯法︱有片

四川泸州古蔺县22日有半裸男子，遭绑在树上，被多名参加婚宴的宾客，不断投掷生鸡蛋及豉油等，半裸汉迅成「朱古力人」，影片迅成网上热搜。当地民政局指，相关婚闹确实不文明，但「目前没有犯法，只是庆祝方式不同」。

网民 :分明是发泄报复

网传影片所见，该婚闹发生于古蔺县某小区门口，一名男子被脱光上衣，只余「底底」，被人用胶纸捆绑在树干上，然后不断有宾客向半裸男投掷鸡蛋，部份人用胶盆盛戴豉油，「兜头」淋向半裸男，令他全身沾上咖黑色酱油。现场有大量民众围观、拍摄和起哄。

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影片上载者表示，「活了几十年，第一次见古蔺人结婚有这种闹婚的，太恐怖了」。

影片瞬即广传及引起热烈讨论，大量留言也批评，相关婚闹，已超出正常程度，涉嫌低俗与侮辱人格，「好像接受古老封建的民间酷刑一样」、「恶毒的低俗到极致，是人都不会干这事。真是恶山恶水恶人」、「我生长四川六十一年，一次没见过这样的事！给四川人丢脸」、「野蛮人活在文明时代」、「这哪里是婚闹，这分明是发泄报复，嫉妒」、「多大仇多大怨啊，以前惩罚贼娃子才这么搞」。



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古蔺县民政局一名工作人员表示，当地并无此类婚闹风俗习惯，该行为确实不文明。但该工作人员同时指出，从法律角度看，涉事行为目前「没犯法」，只是「庆祝方式不一样」。

值得关注的是，古蔺县民政局曾发布《古蔺县文明婚俗新风倡议书》，其中明确倡议：坚决抵制劝酒酗酒、低俗婚闹、阻塞交通、扰乱秩序等不文明行为，不以「凑热闹」、「沾喜气」为名进行恶搞或索要财物，守护婚礼的庄重与浪漫。