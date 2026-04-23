Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

低俗婚闹︱四川汉遭绑树掟鸡蛋泼豉油 民政局：不文明但没犯法︱有片

奇闻趣事
更新时间：17:00 2026-04-23 HKT
发布时间：17:00 2026-04-23 HKT

四川泸州古蔺县22日有半裸男子，遭绑在树上，被多名参加婚宴的宾客，不断投掷生鸡蛋及豉油等，半裸汉迅成「朱古力人」，影片迅成网上热搜。当地民政局指，相关婚闹确实不文明，但「目前没有犯法，只是庆祝方式不同」。

网民 :分明是发泄报复

网传影片所见，该婚闹发生于古蔺县某小区门口，一名男子被脱光上衣，只余「底底」，被人用胶纸捆绑在树干上，然后不断有宾客向半裸男投掷鸡蛋，部份人用胶盆盛戴豉油，「兜头」淋向半裸男，令他全身沾上咖黑色酱油。现场有大量民众围观、拍摄和起哄。

相关新闻：河南婚礼临时加收18.8万彩礼 联合调查组：已训诫阻出嫁新娘兄︱有片

影片上载者表示，「活了几十年，第一次见古蔺人结婚有这种闹婚的，太恐怖了」。

影片瞬即广传及引起热烈讨论，大量留言也批评，相关婚闹，已超出正常程度，涉嫌低俗与侮辱人格，「好像接受古老封建的民间酷刑一样」、「恶毒的低俗到极致，是人都不会干这事。真是恶山恶水恶人」、「我生长四川六十一年，一次没见过这样的事！给四川人丢脸」、「野蛮人活在文明时代」、「这哪里是婚闹，这分明是发泄报复，嫉妒」、「多大仇多大怨啊，以前惩罚贼娃子才这么搞」。

相关新闻：山西新娘遭绑上电线杆 婚闹恶俗被批故意伤害︱有片

古蔺县民政局一名工作人员表示，当地并无此类婚闹风俗习惯，该行为确实不文明。但该工作人员同时指出，从法律角度看，涉事行为目前「没犯法」，只是「庆祝方式不一样」。

值得关注的是，古蔺县民政局曾发布《古蔺县文明婚俗新风倡议书》，其中明确倡议：坚决抵制劝酒酗酒、低俗婚闹、阻塞交通、扰乱秩序等不文明行为，不以「凑热闹」、「沾喜气」为名进行恶搞或索要财物，守护婚礼的庄重与浪漫。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
03:47
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
影视圈
6小时前
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
影视圈
8小时前
元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？｜Juicy叮
元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧 ｜Juicy叮
时事热话
4小时前
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
2026-04-22 16:16 HKT
施明丧礼丨李家鼎悲痛欲绝需人搀扶 李泳汉捧母亲遗照李泳豪伴随在侧神情肃穆
05:17
施明丧礼丨李家鼎悲痛欲绝需人搀扶 李泳汉捧母亲遗照李泳豪伴随在侧神情肃穆
影视圈
7小时前
上海地铁｜穿汉服搭车被拒 女子吐槽：「我们是中国人又不是日本人」引热议｜有片
00:31
上海地铁｜穿汉服搭车被拒 女子吐槽：「我们是中国人又不是日本人」引热议｜有片
即时中国
11小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
宏福苑听证会︱殉职消防何伟豪装备散落火场走廊 呼吸气瓶无气 区长形容损坏情况罕见
02:16
宏福苑听证会︱殉职消防何伟豪装备散落火场走廊 呼吸气瓶无气 区长形容损坏情况罕见
社会
6小时前
施明丧礼丨李泳汉强调做自己要做的事 罕谈遗产分配独力承担丧礼费用 兄弟破冰睇李泳豪态度
14:09
施明丧礼丨李泳汉强调做自己要做的事 罕谈遗产分配独力承担丧礼费用 兄弟破冰睇李泳豪态度
影视圈
3小时前