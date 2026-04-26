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奇案解密︱杭州许国利杀妻绞肉倒马桶 扮可怜出镜电视：老婆何时回来

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-04-26 HKT
发布时间：07:30 2026-04-26 HKT

「我老婆到底甚么时候能回来？」2020年盛夏，浙江杭州一名55岁男子许国利，在家中亲手将妻子杀害、分尸、绞碎，再经马桶冲入化粪池后，竟能脸不改容地登上电视镜头，扮演焦急寻妻的无助丈夫。这宗当年轰动全国的奇案，因凶手作案手法极其残忍，加上其「影帝级」的冷血伪装，至今仍令人不寒而栗。

镜头前演「寻妻记」呃尽全国

案件发生于2020年7月，53岁女子来惠利离奇失踪，其丈夫许国利随即向传媒求助。在镜头前，他神色哀伤，细致地描述妻子失踪当晚的「温馨」情景，又故作镇定地分析妻子可能的去向，其忧心忡忡的模样，一度博得全国广泛同情，邻居甚至自发帮忙张贴寻人启事。

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「老婆妳到底去了哪里？妳快回来！」、「我的女儿怎么办？我的生活怎么办？我老婆到底什么时候回来？现在她到底是死是活？」许国利这番「真情流露」的画面，一度成功误导公众视线，将自己塑造成一名无辜的受害者。然而，他精心编织的谎言，在警方的缜密侦查下，终究无所遁形。

牛奶混安眠药杀妻碎尸

事实上，来惠利所谓的「失踪」，实情是2020年7月4日深夜，许国利亲杀死妻子。由于夫妇二人因房产及金钱等问题积怨已久，许国利早有预谋，案发前已预先购置美工刀、切割机等工具。

当晚，他在妻子的牛奶中混入安眠药，待其昏睡后，以胶纸封口、枕头捂压等方式将其杀害。为毁尸灭迹，他随即将尸体拖入浴室进行肢解。部分人体组织被他用绞肉机绞碎后，直接冲入马桶；其余部分则被他分散抛弃于社区各处。

完成这一切后，许国利冷静地清理了现场，并于7月6日，一脸焦急地偕同女儿前往警局，正式报案称妻子失踪。

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38车粪水筛出铁证

警方在接报后展开大规模搜索，惟遍寻小区的地下停车场、电梯井、水箱以至景观河均一无所获。专案组人员注意到，来惠利住所的闭路电视并未拍到她离开的身影，且家中几十个小时内竟用了两吨水，而许国利在整个过程中表现出异乎寻常的冷静，遂将调查焦点转向最不可能、也最令人心寒的地方——化粪池。

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2020年7月22日下午，在近40℃的高温下，专案组人员身穿全封闭隔离服，对屋苑化粪池展开终极搜查。在连续搜索25小时，冲洗及筛查了多达38车污秽物后，办案人员终于发现疑似人体组织。经DNA比对，证实正属于失踪多日的来惠利。

铁证当前，许国利终承认杀妻碎尸。案件经两级法院审理，许国利在一审被判死刑后，曾上诉并一度改口称无罪，惟最终被驳回，维持原判。经最高人民法院核准，许国利于2023年3月21日被执行死刑，为其冷血而残酷的罪行付出代价。
 

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