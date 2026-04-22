愤怒鸟｜疑与家猫交恶日日「屎袭」单位 女住户奇招尽出终投降｜有片

人鸟大战，竟以「屎」作武器！内地近日有多名网民在社交媒体上叫苦连天，称遭一种名为乌鸫的雀鸟，以「粪便空袭」方式持续滋扰，窗户无一幸免，有住户屡败屡战后，最终幽默地贴出「专用拉屎点」告示，宣布「投降」。有动物专家指出，乌鸫记仇心极强，其攻击行为多与繁殖期荷尔蒙飙升有关，建议市民「眼不见为干净」，拉上窗帘反而有可能息事宁人。

贴鹰图挂彩带无用

据《羊城晚报》，浙江杭州的吴女士近日在网上发布闭路电视画面，显示一只黑色乌鸫每日准时在清晨时分，飞到其住所的阳台窗外，以极快速度掠过，并在玻璃上留下一道长长的鸟粪痕迹，犹如「画地图」。吴女怀疑，事件可能与家中饲养的猫只有关，因每次乌鸫来袭，猫咪都会在窗边跟随其轨迹跳动扑打，或因此被视为挑衅。

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为驱赶这名「不速之客」，吴女无所不用其极，先是在玻璃上贴上老鹰的图片，试图吓退对方，岂料乌鸫识破伎俩后，攻势反而更趋猛烈。其后，户主又尝试悬挂彩色丝带、拉上窗帘及隔离猫只，但愤怒的「记仇鸟」依然风雨不改，天天到访留下「印记」。

网民共鸣分享经历

事主的经历引发大批网民共鸣，纷纷分享自己与乌鸫「结怨」的惨痛经历。有人称自己遛狗时，小狗每日都被树上的乌鸫俯冲啄头；亦有人表示，因同事曾拆毁公司楼下一个鸟巢，结果整个办公室的同事都曾遭受鸟粪攻击。

另有网民幽默贴「投降告示」。

专家指乌鸫「报复心」极强。

其中一名与乌鸫「作战」长达一个月的网民，在屡战屡败后最终决定「放过自己」，在窗户上贴上一张写有「乌鸫专用拉屎点」的贴纸，幽默地宣布「休战」。

专家建议消极对抗

长沙市野生动植物保护协会会长周灿英解释，乌鸫、八哥等雀鸟的「报复心」极强，一旦感觉受到威胁或挑衅，便会记仇，并以粪便、俯冲等方式攻击。他指出，每年3月至7月是乌鸫的繁殖期，雄性雀鸟因荷尔蒙激增，攻击性会大幅提升，有关行为具季节性。

周会长建议，户主可长期拉上窗帘，遮挡乌鸫的视线，当牠无法看见攻击对象（如猫只或住户），或会随时间慢慢放弃攻击行为。他亦提醒，乌鸫在内地属受保护动物，市民在处理相关问题时，应避免伤害牠们。

