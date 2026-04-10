《开心消消乐》︱设计者「更新内容」藏爱的表白 耍花枪即增闯关难度

坊间常说IT多直男，不过著名手游《开心消消乐》的程式设计师却打破这一成见。有网民发现，该游戏的更新内容，原来一直是设计师的表白园地，以藏头诗「我是策划，我爱我女朋友」，或指女友「太黏人，太可爱」。消息曝光后成热搜，有玩家笑指「原来我的闯关见证了别人的浪漫」。

七夕以藏头诗示爱

极目新闻报道，《开心消消乐》4月7日，发布12周年版本的全新活动，有玩家在4月10日发现，原来游戏的版本更新内容，暗藏浪漫情书。

游戏的程式设计师，会在版本中的更新内容，以不同方式向女友示爱，例如去年七夕版本更新内容里的藏头诗，诗句每一句的首字连起来是「我是策划，我爱我女朋友。」

浪漫字句外，程式设计师和女朋友闹别扭时，就会静静鸡提升游戏难度，将恋爱中的小情绪写进程式码里。

报道指，在查阅其他版本的历史记录发现，在1.141版本中，策划曾以求助的口吻向玩家发问，询问第一次见女友父母需要准备些什么；而在1.151.317版本里，该名策划小哥还俏皮吐槽，直言自己的女友「太黏人、太可爱」。

游戏客服认是小彩蛋

报道指，初步统计发现，在2024年7月至今的25次版本更新历史记录里，程式设计师有7次提到自己女朋友。他还在2025年的「520」，在游戏中设计了「甜蜜限定关卡」，为女朋友最爱的角色CP么么狐和栗熊设计了几个特别关卡，声称「爱她就给她最好的CP糖」。

消息传开后，成为微博热搜，网民：「原来我的闯关见证了别人的浪漫」、「这就是程式设计师的浪漫主义」、「专情才是王道」、「是谁说理工男没有恋爱细胞」、「是个情种，敲程式码既是工作又是情书，太有心了」、「持续多年吗？还没结婚呀」、「程式设计师夹带私货」。

《开心消消乐》全国客服工作人员10日上午回应指，这是游戏内的小彩蛋，确实是程式设计师向其女朋友表白。