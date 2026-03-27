疑夫不忠施「人肉挂件」奇招 新疆妇黑夜摱货车尾跟踪｜有片

中国内地新疆近日发生一宗由家庭纠纷引发的交通奇闻。一名女子因怀疑其货车司机丈夫有外遇，竟在晚间冒险以「人肉挂件」的方式，攀附在丈夫所驾驶的货车车尾，试图跟踪其行踪，最终被巡逻警员发现并截停。

警截查揭发 司机夫遭扣分罚款

事发于新疆喀什地区，当地公安民警在夜间巡逻时，赫然发现一辆行驶中的货车车尾，竟挂著一名女子，情况极度危险。警员随即上前将货车截停。

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疑夫不忠，新疆妇黑夜摱货车尾跟踪。

疑夫不忠，新疆妇黑夜摱货车尾跟踪。

警员上前查问司机时，对话令人啼笑皆非。

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据悉，警员上前查问司机时，对话令人啼笑皆非。警员问道：「你认识后面挂著的人吗？」该名男司机竟平静地回答：「认识，是我老婆。」

经了解，该名女子因怀疑丈夫不忠，情急之下竟想出此等危险的「捉奸」奇招。为免酿成严重意外，警员对该名女子作出严肃的口头警告及教育，同时，亦因危险驾驶行为，依法对其司机丈夫处以罚款200元人民币及驾驶执照扣3分的处罚。