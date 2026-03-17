童子尿蛋美式｜浙咖啡店日销百杯爆红 「重口味」客捣碎加料

内地饮食创意无极限，浙江东阳市一间咖啡店近日竟推出一款名为「童子尿蛋美式」的「暗黑特饮」，将当地被列为非物质文化遗产、以男童尿液烹煮的「童子蛋」，与西式的美式咖啡结合，旋即在网上引发热议。店方声称，该款饮品销情理想，一天能售出逾百杯，但承认外地游客普遍难以接受。

童子蛋炭火烤至微焦

据该店职员介绍，这款「童子尿蛋美式」是将传统的童子蛋煮熟后，再以炭火烘烤至表皮微焦，使其带有焦香味及咸味。饮品上桌时，一串烤好的童子蛋会架在杯口，与杯中的美式咖啡分开，顾客可分开品尝。不过，职员亦表示，有部分「重口味」的顾客会要求将鸡蛋捣碎，直接混入咖啡中饮用。

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店方指，此创意是为了将当地特色传统食品与新潮咖啡文化结合，店内亦有另一款融合了东阳名菜的「梅干菜芝士拿铁」。他们表示，未来会继续研发更多具地方特色的咖啡产品。

「童子蛋」属非遗 药用价值存争议

翻查资料，「童子蛋」在东阳历史悠久，于2008年被正式列为东阳市非物质文化遗产。根据《本草纲目》等古籍记载，童子尿（即10岁以下男童的小便）被认为具有滋阴降火、止血治瘀等功效。在民间，童子蛋亦被认为对治疗跌打损伤有一定帮助。每年春天，东阳大街小巷均有售卖童子蛋的小摊，其售价甚至比普通茶叶蛋更高，但仍不乏捧场客。

然而，其食用价值在现代医学界存在极大争议。金华市中医院有中医师指出，古时童子尿确常被用作药引，其沉淀物形成的结晶体相当于中药「人中白」，但从现代卫生角度看，始终存在卫生隐患。亦有中医师强调，并非人人体质都适合食用。

金华市中心医院肾内科主任黄坚则明确表示，尿液是人体排出的废物，基本上不含对人体有益的物质，因此他并不提倡民众食用童子蛋。