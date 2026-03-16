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甘肃大鹅神秘消失 翻睇CCTV揭被井盖「生吞」︱有片

奇闻趣事
更新时间：22:25 2026-03-16 HKT
发布时间：22:25 2026-03-16 HKT

甘肃有民众发现养在院子内的大鹅神秘失踪，调阅闭路电视后发现，大鹅原来是被井盖「吞噬」。

《新京报》报道，甘肃陇南有民众表示，14日其家中饲养的大鹅，突然失踪，找来找去也不见踪影。

主人救回大鹅。抖音
主人救回大鹅。抖音
大鹅在家中被活动井盖「吞」入井内。抖音
大鹅在家中被活动井盖「吞」入井内。抖音
大鹅在家中被活动井盖「吞」入井内。抖音
大鹅在家中被活动井盖「吞」入井内。抖音
大鹅在家中被活动井盖「吞」入井内。抖音
大鹅在家中被活动井盖「吞」入井内。抖音

主人在翻看闭路电视后，终于解开谜底，原来大鹅不是走失或被盗，而是误踏一个阀门井的井盖，跌落约1米深的井内。

由于有活门，大鹅落入「陷阱」后，井盖即回复原来模样，令主人无法看到大鹅。主人于是打开井盖，成功救出大鹅，表示以后会注意安全，关好井盖。

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