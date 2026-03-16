「灵异」保安︱湖南小偷潜入工厂心虚 听凄厉鬼笑声急吓退︱有片

不要做亏心事！湖南有创意厂家，在保安系统中加入「鬼」元素，日前便大派用场，将已撬开工厂大闸的男小偷，用高亢凄惨的女鬼「笑」声吓走。但广州有人一天播放十多小时鬼故来滋扰邻居，则被判败诉。

综合内媒及网上消息，有鬼护荫，幸保不失的工厂，位于湖南长沙。

据工厂的闭路电视影片，12日深夜，有戴著头灯的男子，在大门铁闸一边，成功钻入工厂内，但工厂随即鬼叫大作，一把女鬼声不断发出阴寒刺骨的笑声，小偷一度四处张望看但不见人影，最后还是怕得由原路退出工厂逃走。

厂长谭女士表示，厂门口安装了监控装置，当侦测到有人偷入工厂，便会发出「女鬼笑声」警报，今次事件中也没有财物损失。

循环播「荒山野鬼声」贩诉

与工厂鬼保安「做到嘢」不同，广州居民李某萍及卢某辉，为了报复双方有矛盾的邻居谢某，每日早上8点45分至中午12点，再从下午3点半至晚上10点，喇叭紧贴隔间墙壁，循环播放「荒山野鬼声」。

谢某及其他邻居不胜其扰，告上法庭。广州市海珠区人民法院判决李某萍及卢某辉败诉，原因是鬼声音量及播放时间虽然未超标或违规，但因二人刻意制造的噪音，严重影响人的正常生活与学习，被颁禁止令，要在法院人员见证下，拆除播放装置，删除鬼声档案。