「牙雕」第一人｜用红萝卜啃出黄鹤楼 湖北女孩如嘴藏3D打印机

内地一名女子凭借一副「铁齿铜牙」，竟能将平平无奇的红萝卜，啃咬雕琢成精致的艺术品，被网民誉为「口腔自带3D打印机」。来自湖北恩施的25岁女孩陈琴，近日因其独创的「牙雕」技艺在网络爆红，她最新完成的一座高达70厘米的「黄鹤楼」模型，再度引发外界赞叹。

耗时六日完工 冀挑战《清明上河图》

据悉，这座红萝卜版的「黄鹤楼」模型，是陈琴耗费五至六日时间，完全不借助任何刀具，仅凭牙齿的啃、咬、磨、琢，精雕细琢而成。在此之前，她已创作出「万里长城」等多件作品，其城墙轮廓、烽火台等细节清晰可见，形态逼真。

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陈琴自称是全网「牙雕」第一人，她透露，接触此项技艺纯属偶然。在2025年春节期间，她在家中进行网络直播时，无意中用红萝卜啃咬出一个造型，意外获得网民关注，从此便专注于此项创作。她表示，之所以选择红萝卜，因其质地软硬适中、颜色鲜亮，便于塑形。

具美术根底 提醒外界切勿模仿

陈琴坦言，自己虽非专业雕刻师，但曾修读平面设计及接触过电脑建模，加上自幼热爱绘画，具备一定美术功底，令创作时更得心应手。对于长期用牙齿进行高强度雕琢，她表示会特别注意牙齿护理，并提醒未成年人牙齿未发育完全，绝不建议模仿。

对于「牙雕第一人」的称号，陈琴谦逊地表示，传统的「牙雕」是以象牙为材料，属于非物质文化遗产技艺；而自己的创作仅是以牙齿为工具的现代趣味创作，两者截然不同。她创作后剩下的材料亦不会浪费，可食用的部分会用作烹饪，其余则会用来喂饲禽畜。

随著技艺日渐纯熟，陈琴的目标也愈趋宏大，她表示未来希望能挑战更复杂的作品，例如是古代名画《清明上河图》。她亦希望透过这种独特的方式，将中国历史及文化融入创作，让知识传播变得更为生动。