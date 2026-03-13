网传空姐不慎弄污衣物跪地安抚 野蛮女索¥2000天价干洗费惹热议︱有片

北京飞香港航班有女乘客，因羽绒服遭空姐弄污，索赔2000元人民币干洗费，3名空姐下跪式道歉调解仍未能平息事件。网民大多数同情涉事空姐，认为该女乘客「可以告讹诈吗」、「不守规矩还讹人」，认为现在太多被宠坏的「小仙女」。

羽绒服被弄污索

网络12日流出一段短片，上传者声称是拍于11日某航空公司，由北京飞香港的航班。

影片显示，有3名空姐在过道跪著，向一名戴白色帽女乘客道歉与调解，但女乘客则未能接受，不停投诉，指羽绒服被弄污，强调自己的衣服一向全部洁白，要求赔偿2000元人民币干洗费，而且必须是尽快在北京干洗。

而3名空姐则一直以跪姿致歉及尝试为该女客清理被弄污的衣物，但仍未能平息对方怒气。

据拍摄的网民指，争执发生前，女乘客在用餐时间未有进食，至飞机准备降落，女乘客才开始进食，被空姐提醒按飞安规定，要收起小桌板，收回餐盘，或是女乘客自己手持餐盒进食。

传意外餐盒食物弄污衣物

之后，有空姐前来收拾，期间意外把餐盒里一小块食物弄跌到女乘客衣服上，留下油污，引发影片中的纠纷。

事件在社交平台引起热烈讨论，许多网民批评女乘客得理不饶人，「不守规矩还讹人，可恶至极」、「XXN（小仙女)有什么错？」、「巨婴」、「让人非常讨厌的仙女」、「此类人员最好提高机票费 系统自动上浮20％」、「惯的没样了」、「宝宝躺在妈妈怀里就好，跑出来干啥」、「永远不摘帽子、说话不看人……反正碰上这种人要小心」、「小仙女都被你们惯的，直接两耳光」。

也有网民认为，弄污乘客衣物确是空姐责任，但赔偿应实报实销，不应狮子开大口，「骗谁呢。能花2000干洗的不会坐经济舱的」、「北京干洗费真没这么贵，我洗件长羽绒服也就30块」、「2000元呀？涉嫌敲诈了」、「该花多少钱洗衣服都赔偿，然后拉进黑名单以后别想坐该航司航班了」。