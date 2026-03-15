奇案解密︱南充四恶魔奸杀11人分尸　嘉陵江断头浮尸牵出惊天血案

2001年的初夏，四川南充市原本宁静的街道与江畔，瞬间沦为令人闻之色变的「修罗场」。短短5天内，警方连续发现6具惨遭肢解的遗体，死状恐怖，全市陷入极度恐慌。这宗震惊全国的「南充系列特大抢劫强奸杀人案」，背后牵涉4名丧心病狂的歹徒，他们在短短一年多内连环犯案，最终难逃法网制裁。

性侵多名女性

2000年3月至2001年5月期间，以刘天兵、刘天龙兄弟为首，伙同刑满出狱的赵强及廖雄，组成一个冷血的犯罪集团。这4名恶徒长期在南充市顺庆区、高坪区及嘉陵区流窜，并以极其凶残的手段进行抢劫、盗窃、强奸及故意杀人，一共杀害11人。

其中，2001年5月的一连串血腥罪行，将这座城市推向恐惧的深渊；5月4日凌晨，数名蒙面持刀的歹徒强行闯入民居，对3名年轻女学生进行抢劫及轮奸，连环血案的序幕就此揭开。

5月5日，4人流窜至西山偏僻处，盯上一对游玩的男女；他们洗劫两人财物后，将女方轮奸并残忍将两人双双杀害。5月12日，他们再度出动，于嘉陵江边捆绑一对男女，期间遇到两名路过的男学生，因怕曝露行踪，竟将两名无辜学生一并绑起。4名恶魔将3男残杀后，再强奸女受害人再将其杀害。更令人发指的是，他们将4具尸体残忍分尸，并把头颅直接抛入嘉陵江中。

4人在西山偏僻处杀害一对游玩的男女。（网易新闻）

5日连揭6尸引全城恐慌

罪行总有「见光」的一日。5月13日，3名小学生在江边玩耍时赫见一个人头，警方接报后证实死者为22岁青年粟某。至5月16日，警方在下游30公里外再发现另一个头颅（粟某女友），并在芦苇丛中寻获多具无头躯干。

5月18日，警方又在火花镇插旗山的密林中，发现1男1女两具已腐败超过10天的尸体（即5月5日遇害的男女）。短短5日内惊现6具尸体，且女死者生前均疑遭性侵，恐怖气氛瞬间笼罩整个南充市。

劫案线索成锁定恶魔关键

警方调查一度陷入胶著，此时5月4日发生的一宗入室抢劫强奸案成为破案关键。受害女生忆述，当晚闯入的歹徒均带有当地口音；警方敏锐地察觉到，这宗劫案的犯案手法，与早前发现的浮尸案极为相似——两案的女死者或受害人，身上均没有因剧烈反抗而留下的明显外伤。警方据此大胆推断，这两帮歹徒极可能是同一伙人。

5月23日，当地发生另一宗3人抢劫夫妻案，警方顺藤摸瓜找到关键知情人，终于锁定曾入狱的赵强，以及经常与其厮混的刘氏兄弟。这3人的体貌特征，与受害人口述完全吻合，专案组随即撒下天罗地网。

4名歹徒最终难逃法网制裁。（网易新闻）

公开宣判大会现场。（每日新报）

公开宣判大会现场。（每日新报）

4万人户外听审

天网恢恢，疏而不漏。5月25日，警方在火车站成功拘捕赵强；经过严厉审讯，赵强和盘托出犯罪事实，并供出同伙廖雄及刘氏兄弟。翌日上午，4名身背11条人命的嫌犯全数落网，对抢劫、强奸及杀人分尸的罪行供认不讳。

公开宣判大会现场。（网易新闻）

4万名群众到南充市体育馆听审。（南方都市报）

2001年11月20日，南充市体育馆举行盛大的公开宣判大会，4万名群众到场听审。法院裁定4人罪行极其严重、手段极度残忍，依法判处死刑并剥夺政治权利终身，这4名冷血恶魔最终被押赴刑场执行枪决，受害者的冤魂终可得到安息。