9岁华籍女童埃及「舌战」马术教练 流利英语为友抱不平｜有片

奇闻趣事
更新时间：22:30 2026-03-08 HKT
发布时间：22:30 2026-03-08 HKT

一名年仅9岁的中国女童，近日在埃及学习马术期间，因不满教练安排具危险性的马匹给朋友，以一口流利英语与三名当地教练据理力争，更霸气表示「若她们堕马，你们要赔偿二千美金」（约1.56万港元），最终成功为友人讨回公道。其父将整个过程拍下并上载至社交平台，影片迅即疯传，获数百万网民点赞，称赞女童不畏强权，思路清晰。

友人获派「烈马」女童挺身理论

综合内地传媒报道，该名9岁女童郑浪浪，近日正随父母在埃及旅游，并在当地一间马术中心学习骑术。事发于本月4日，其父两名朋友亦带同两名年女儿前来一同学习。两女皆为新手学员，然而马术教练却安排了两匹性情暴躁且有「前科」的马匹。

由于同行友人中只有郑浪浪的英语较好，加上她忆述「爸爸交给我一个任务，要保护好小朋友」，遂挺身而出，用流利英语与三名教练理论。从网上流传的影片可见，郑浪浪面对三名成年教练，毫不畏惧，仰头质询对方，指控其安排的马匹「骑起来真的很不安全」。

其中一名教练一度摊手，辩称「骑马就会有摔倒的风险」，但郑浪浪随即反驳，指自己曾要求换马但遭拒绝。最终，在女童坚持下，教练同意更换马匹，事件才告一段落。

8个月大起随父母环游世界

据悉，郑浪浪的父亲郑亚非为湖北黄石人，是一名旅游网红。他向传媒表示，自女儿8个月大起，已带着她驾着房车在国内四处旅游。至2020年后，更卖掉房车，带女儿环游世界，至今足迹已遍及15个国家。

郑先生指，他们一家靠在黄石经营的一间烧烤店收入来支付旅费，每年约有一半时间在国外。对于女儿此次在异国他乡，敢于为朋友及同胞争取权益，他感到非常骄傲。

事件引发网民热烈讨论，不少人留言称赞郑浪浪「不卑不亢，思路清晰」、「面对多名外国教练，丝毫不怯场」，对其勇敢行为表示赞赏。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

