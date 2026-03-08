奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖

异国求学，本是追寻梦想的起点，谁料却成魂断他乡的终站。英国伦敦金史密斯学院（Goldsmiths, University of London）一宗骇人听闻的留学生命案，法院去年12月作出裁决。31岁温婉清秀的中国女留学生王喆（Zhe Wang，音译），因与美籍富二代男友发生关系后怀疑染上性病，屡次要求对方验身，竟惹来杀身之祸。

男方登门狠下毒手，持刀猛刺其脸部并掐颈窒息。法庭上，凶手以「正当防卫」图脱罪，最终谎言被戳破，陪审团一致裁定其谋杀罪成，正等候判刑。这段致命的「姐弟恋」，最终以血腥与制裁收场。

伦敦金史密斯学院发生留学生命案。(路透社)

校园邂逅结下孽缘

案发于2024年3月，但悲剧的种子早于2023年秋季埋下。当时正攻读创意写作和教育硕士的王喆，在校园办证处邂逅了25岁的美国电影制作硕士生约书亚·迈克尔斯（Joshua Michals）。两人互生情愫，随后发展出暧昧关系。据悉，王喆性格温柔文静、讲究衞生，对健康极度敏感。王喆原计划完成学业后申请博士，再回国任教。

两人关系的转捩点，源于2024年2月首度发生关系后，王喆发现皮肤出现红点，她担心自己染上性病，于是多次强烈要求迈克尔斯进行性传染病（STI）检测。然而，迈克尔斯对此感到极度不耐，双方矛盾迅速激化 。

王喆。(伦敦警察局)

约书亚·迈克尔斯（Joshua Michals）。(伦敦警察局)

男方多名性伴、拒验身爆争吵动杀机

原来，迈克尔斯家境富裕，父亲是美国公司副总裁。他一直在伦敦过著「单身汉」的风流生活，并同时与另一女子有染。面对王喆的忧虑与逼问，迈克尔斯不仅拒绝验身，更在庭上直指王喆是「细菌恐惧症患者」，形容她疯狂清洁家居的「洁癖」程度行为十分怪异。

随著女方情绪日渐崩溃，甚至在讯息中透露「染病不如死了算」，两人的矛盾终在3月20日爆发。

假意探访藏杀机

案发当日晚上，迈克尔斯带同士多啤梨、芝士等冷盘食材，前往王喆位于路厄斯罕（Lewisham）的寓所，看似欲缓和气氛。至晚上7时17分，迈克尔斯发出最后一条讯息「到了」，惟进入公寓后竟下起毒手。

验尸报告揭露，王喆上半脸身中两刀，伤口深可见骨，颈部更遭受持续性压迫。警方抵达时，凶刀仍插在她的脸上。更令人心寒的是，法医指王喆受伤后至少存活30至60分钟，若及时求救本可活命。但迈克尔斯在案发后逗留约40分钟，期间非但没有报警，反而是致电远在美国的富豪父亲商量对策，并在父亲协助下联系律师。

英国警方在案发现场取证。@csi_london

英国警方在案发现场取证。@csi_london

英国警方在案发现场取证。@csi_london

弃凶器删纪录图毁尸灭迹

迈克尔斯随后搭乘Uber逃离现场，丢弃作案刀具及死者手机，并删除两人的聊天纪录，企图毁尸灭迹。直至案发3小时后，他才在律师指点下打出一通的报警电话，谎称发生了「严重事件」，却拒绝提供细节并强调自己不在现场 。

庭审期间，他辩称是王喆发狂持刀攻击，自己是「正当防卫」，为求保命才在拉扯中「意外」杀死对方，「我只是想让她离我远点」。然而，警方凭借现场血迹分布及恢复的手机数据，将其谎言逐一击破。陪审团经过超过16小时商议后，最终看穿其冷血面目，一致裁定迈克尔斯谋杀罪名成立。

英国警方在案发现场取证。@csi_london

死者就读的学校发电邮向学生交待案件。

彼此对关系预期严重不对等

法庭指，迈克尔斯的性格呈现出另一个侧面。一方面，他在人际关系中倾向于逃避责任，不喜欢直接面对冲突；另一方面，他对他人情绪缺乏耐性，也不愿承担后果。

在与王哲的关系中，他从未明确告诉对方自己只想保持随意关系，却长期享受对方的关心与照顾，最终导致彼此对关系的预期严重不对等。

