六旬汉植17.5cm阴茎假体重振雄风 网民质疑年纪大老婆却力撑

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-03-05 HKT
发布时间：07:30 2026-03-05 HKT

陕西一名63岁男子因长期受糖尿病及高血压等慢性病困扰，导致严重勃起功能障碍。在药物治疗无效后，该男子近日于春节期间到武汉一间医院成功接受阴茎假体植入术，以期改善生活质素。

长期病患致性功能障碍

据悉，该名来自陕西的63岁男患者，多年来因糖尿病、高血压等基础疾病，导致勃起功能严重受损，虽曾尝试药物治疗，惟效果不彰。患者身心备受困扰，遂向医护人员求助。经院方系统性评估后，医疗团队向其建议可考虑前往武汉的医院接受阴茎假体植入术。

相关新闻：女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人

相关新闻：2026冬季奥运会｜跳台滑雪界惊传「下体作弊」 打玻尿酸加粗呃大码战衣助飞

患者起初对手术存有疑虑，担心会影响身体健康。经医生详细解释，指手术为成熟的医疗技术，并不会影响身体感觉，只要睾丸功能正常，仍有生育能力。在征询其60岁妻子的意见后，获得对方理解及支持，最终决定接受手术。该手术过程顺利，成功植入一条17.5厘米长的假体（外露11厘米）。

医生：不影响感觉 可生仔

该院泌尿外科主任张新华医生回应时指出，阴茎假体植入术是治疗重度勃起功能障碍的有效方法。他表示，假体的寿命根据材质及个人保养情况而定，约八成患者可使用10年或以上，生育方面没有问题。院方分享此个案，期望能让有相似情况的患者了解更多治疗选择。

法律人士：符合医疗自主权

事件在网上曝光后，引发网民就高龄人士接受此类手术的必要性高谈阔论。有法律观点指出，根据内地《民法典》，院方在实施手术前，已向具备完全民事行为能力的患者充分说明医疗风险及替代方案，并取得其签署的明确同意，程序合法。同时，依据《老年人权益保障法》，老年人享有健康权与医疗自主决定权，其决定获配偶支持，外界无权干涉。事件在法律与公序良俗层面，均属患者为改善个人健康及生活质素而作出的合法选择。

