奇案解密︱新中国杀人狂魔龙治民夫妻杀48人 为¥573将猪栏变「尸家重地」？

陕西商洛市一条看似平静的村落里，曾隐藏着一个足以令全国震惊的「屠夫之家」。1983至1985年间，王垆（又作王墹）村农民龙治民与妻子闫淑霞，在不足几十平方米的土屋内连环杀害48人，并将尸体层层叠叠埋在自家院子的菜地与厕所旁边，创下新中国成立以来最骇人听闻的个人连环杀人案。

老人仍记得「尸家重地」

2011年春天，王垆村57岁村民张彩娥抱着小孙儿在门前晒太阳，谈起27年前那宗血案，仍不禁感慨「一晃就这么多年，不知杨峪河畔那些冤魂投胎未」。案发地距商州汽车站仅约5公里，龙家土屋离公路不过40、50十米，却在众目睽睽之下，默默吞下48条人命，至今仍令当地人谈之色变。

「麦草条」牵出恶魔真身

1983至1985年，商县各乡镇不断有人离奇失踪，多是外出打工或进城买东西的农民，截至1985年5月，报失人数已增至37人。1985年5月中旬，叶庙村村民杜长英与哥哥进城赶集后失踪，其表弟、造纸厂出纳侯义亭忆起，数日前曾有一名男子拿着写有「杜长英」名字、金额1.85元（人民币‧下同）的卖麦草条子来领钱，称杜欠他钱，条子是杜在街上时对方写给他。

侯义亭细想不妥，隔日一认，拿条子领钱的正是44岁的龙治民。杜家人随即将龙捉住准备送往派出所，现场又碰上另一队寻人家属——姜三合的哥哥姜银山。姜三合早前在汽车站被龙以「挖猪圈，一天五元」为诱饵带走后下落不明，家属多次向地、县部门反映均无回音。两宗失踪都指向同一人，县公安局终于决定将龙先行收审，谁知这个看似矮小、光头赤脚的农民，竟是杀人魔王。

龙治民与妻子闫淑霞连环杀害48人，创下新中国成立以来最骇人听闻的个人连环杀人案。（图：头条@不二诡探）

腐臭刺鼻 柴草下惊现相拥裸尸

5月29日清晨，民警前往龙家搜查，只见窗户被泥坯封死，屋内昏暗如地窖，土质地面凹凸不平，多处像被铲过，通往阁楼的木梯上还留有乌紫色疑似血迹。龙妻闫淑霞下肢瘫痪，言行古怪，时而说「屋里没啥」，时而又自爆「家里来了几个人，一夜之后就不见了」，甚至提到「洗衣服水红红的」。

同日下午，增援警力再度入屋，刑警队长则从混杂臭味中分辨出熟悉的尸臭味，循线在东厢一处萝卜窖旁的麦草堆下，发现两具相拥而卧的男性裸尸；再搜，又在柴草后翻出一个化肥袋，袋内是一名约50岁女尸。现场随即被封锁，龙治民加铐又加脚镣，「尸家」之门正式被打开。

柴草下惊现相拥裸尸。(图：头条@不二诡探)

三号尸坑掘出48具遗体

村民指龙家门前曾有萝卜窖，后被填平种白菜，警方决定就地开挖。薄土下先是露出一层包谷秆，再往下，赫然出现一排排尸骨——死者头脚交错整齐堆叠，仅「3号坑」便掘出33具尸体。其后在猪圈下的「2号坑」再发现8具遗骸，而厕所东墙50厘米下的「1号坑」则清理出4具已完全骨化的尸体，加上屋内三尸，合共48人。

血腥现场震动中南海，大批武警荷枪实弹封锁村口，一周内涌入围观民众逾10万人，当地形容「像赶庙会」。

48男女成「白工兼替死鬼」

调查揭示，龙治民自1983年春起，长期游荡于汽车站、城门口、桥头及市场一带，以「介绍对象」、高薪雇工或免费留宿为饵，专挑外出打工者、流散人员及弱势残障者下手，共诱骗48人（31男、17女）到家中，白天逼对方干活，晚上趁受害者熟睡，由妻子持灯照明，他则挥镢头猛击头颅，未毙者再以锥刀刺胸颈补刀。行凶后夫妇合力剥光衣物，搜刮现金与手表，甚至剪去长发收藏床下，然后在深夜将尸体拖到院内事先挖好的土坑掩埋。

单在1985年，龙就连杀36人，其中一次更灭门杀害阎姓夫妇及其两岁幼儿，手段极其残忍。部份男性受害人被他诱骗先与妻子闫淑霞发生性关系，随后在熟睡中被利器重击致死，令人发指。最终警方在48名遇害者衣袋中只搜出573元人民币及6只手表，平均每条人命仅值10多元，令外界难以理解其动机。

龙治民专挑外出打工者、流散人员及弱势残障者下手。（图：头条@不二诡探）

鉴定指智力正常却杀人成瘾

由于案情罕见，侦查机关专门邀请西安医科大学及西北政法学院专家，为龙治民进行心理与人格测试。专家以韦氏成人智力量表及明尼苏达多相人格调查表测试后认为，龙无任何精神病症状，反应敏捷、回答清楚，在智力上属于聪明一类。

面对提问，龙对自己一套「逻辑」——为何剥光死者衣服？他说「人死了还穿啥衣服」；为何要洗干净再穿？回答是「洗干净结实又没味」；为何剪走头发？他坦言怕头发保存太久被查出身份，却又计划「攒多了卖钱」。至于把尸体码得整整齐齐，他冷冷一句「不占地方」。谈到与尸同屋而居，他甚至说「死人也是人，有啥好怕」。专家综合分析后指出，其行凶初期目的是谋财、获取廉价劳力及满足性需求，后期则演变为对杀戮本身上瘾，从中获得快感。

案发土屋曾被一名回村老人以300元买下。（图：头条@不二诡探）

死刑公判万人围观

1985年8月底，陕西省检察院商洛分院以故意杀人罪，正式对龙治民夫妇提起公诉。同年9月20日，商洛地区中级法院判二人死刑，二人上诉后被陕西高院驳回，于9月27日被处决。当地曾在体育场举行公判大会，万人空巷围观这场历史性宣判。

据办案人员回忆，龙对裁决毫无悔意，竟在法庭上质疑：「人家黄巢杀人八百万，都没判死刑，为何给我判死刑？」此言一出，令在场者不寒而栗。为避免案情持续发酵，上级曾严控信息外流，法院张贴的判决公告仅短暂公开即被撤下，但民间口耳相传，使「王垆村48人命案」多年来一直被视为中国犯罪史上的经典「奇案」。