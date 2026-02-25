护花使者｜广东美女拜年遭亲戚催婚 6岁侄仔妙语反击｜有片

春节家庭聚会中被亲戚围著催婚是许多年轻人的「过年噩梦」。在广东湛江，一名女生近日就遭遇了这一窘境，但在她手足无措之际，她年仅6岁的侄子竟挺身而出，化身「最强护花使者」，用一番老练的「金句」成功「反击」，化解了姑姑的尴尬。

说话老练引爆笑弹

在一次家庭聚会上，亲戚们你一言我一语地催促该女生赶紧结婚，让她难以招架。就在场面一度尴尬时，她6岁的小侄子突然站了出来，挡在姑姑身前，认真地对著催婚的长辈们说：「姑姑还小呢，不用急著结婚，你们别总说她了行不行。」有亲戚笑著逗他，说姑姑不小了，该找对象成家了，没想到侄子立马接话：「结婚是姑姑自己的事，你们管太多啦。」

这句话一出，全场瞬间安静了几秒，紧接著大家都笑了，原本尴尬的气氛一下子缓和了下来。

小侄子又说，不能为姑姑介绍年岁大的，又指她说要八块腹肌、瘦的男人，就要给她介绍。

长辈跟这小侄子说，人家有钱、高学历、有楼有车。机灵的小侄子反问：「如果他（对象）没钱了，是否得离婚了？」、「单身就单身」、「结不结婚是她的事情。」

爆笑的对答引发网民热议。女生后来回应说，平时和侄子感情就很好，没想到关键时刻这个小不点会站出来保护自己，那一刻真的又暖又感动。因为侄子从小跟爷爷嫲嫲一起生活，说话风格总带著一股「老练的气息」，日常没少逗家里人笑开怀，夸起人来嘴巴就跟蜜罐似的。