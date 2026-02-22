Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱古力大爷︱日钓鱼6小时晒成「老抽色」 河北钓帝去世享年75岁

发布时间：10:42 2026-02-22 HKT

河北唐山一名大爷长年在户外垂钓，每日最少6小时，把皮肤晒成如朱古力般，去年因一身如非洲人般的「老抽色」皮肤，在网络爆红，被封为「钓帝」，近日，他的儿子证实，「朱古力大爷」已因病去世，享年75岁。

据《齐鲁晚报》22日报道，本名安国勇的「朱古力大爷」，是名疯狂钓友。他的儿子安先生证实，其父亲早前因病去年，现已完成告别仪式。

河北钓帝一身如非洲人般的肤色，去年起爆红网络。
安先生未有透露父亲的死因，但表示父亲一生热爱钓鱼，对网友的喜爱及热情，表示感谢。

安国勇因晒得一身酱油色的皮肤，去年中被网民无意发现放上网介绍爆红，被网民亲切称为「酱色钓帝」、「朱古力大爷」等。他的儿子去年受访时也承认，有时在晚上也看不到父亲。

 

