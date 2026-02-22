Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

过年禽畜自救记｜大鹅勇挡主人磨刀 猪仔识转呼拉圈｜有片

奇闻趣事
更新时间：08:00 2026-02-22 HKT
发布时间：08:00 2026-02-22 HKT

俗话说「知识改变命运」，而现在看来，动物界似乎也深谙此道。内地有两只原本要成为盘中餐的动物，不约而同地靠著自身的「智慧」与「技能」成功保住性命，引发网络热议。

技能改变命运

在贵州黔东南，一只养了几年的大鹅也上演了一场「自救记」。当牠看见主人正在磨刀时，似乎预感大限将至，立刻上前用翅膀和身体不断阻止主人磨刀。饲主潘先生表示，家人一致认为这只鹅「挺有灵性」，最终于心不忍，决定将其留下继续饲养。

无独有偶，在河北，一名男子本打算将年前买来的一只小猪，养大后在过年时加餸。然而，在几个月的相处中，他与小猪日渐产生感情，甚至还花了三个月的时间训练牠表演杂技。

结果，在邻居面前，这只小猪展现了惊人的成果。牠不仅能用鼻子将呼拉圈顶起，还能持续旋转超过10秒，甚至一边转圈一边走向主人。这场精彩的「临场反应」让主人大为感动，当场决定不杀了，要让牠「在家里好好生活」。网友纷纷赞叹：「这求生欲太强了」、「现实版技能改变命运」。

