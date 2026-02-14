女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人

近日，内地一名女子爆料遭健身教练哄骗，半年内被分11次注射了共计9毫升的类固醇。随后身体出现声带变粗长出喉结、下体还长出男性特征等异常，身心遭受巨大伤害。她想前往医院就医还被教练阻拦。

据深圳新闻网，女子称：「我变成阴阳人了，下体长出了一个类似于男生那种『小黄瓜』。」

医生建议不要使用类固醇激素，还是通过正常的运动去锻炼增肌。

女子称被教练哄骗多次注射类固醇，下体还长出男性特征。 示意图/unsplash

女子称被教练哄骗，半年内注射11次类固醇。（示意图） 中新社资料图

对此，杭州市第一人民医院心血管内科副主任医生段徐表示：类固醇是一大类的激素的统称，包括有糖皮质激素、盐皮质激素，还有性激素等。健美圈有些在用的主要是雄激素，像睪酮以及睪酮的衍生物，实际在临床上，它主要作用于一些男性性腺功能低效低下，包括一些肿瘤、特殊的毛病，其实临床用得并不多。女性用的话，可能会造成雄性化，包括多毛、痤疮、声音变粗这样一些情况，从医学的角度来，并不建议这些健身人士使用类固醇激素，建议还是通过正常的运动去锻炼增肌。