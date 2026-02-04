Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两安徽男食店忘我玩手机 离座折返互换座食对方「口水尾」︱有片

奇闻趣事
更新时间：18:05 2026-02-04 HKT
发布时间：18:05 2026-02-04 HKT

都市人无论独自或跟亲友食饭，不少都会继续「沉浸性玩手机」，完全忘我。近日，安徽合肥发生一件趣事，两男子到食店吃猪脚饭时，一度同时离开座位去盛汤，但再次回来后竟互换座位，整个过程完全未有察觉。

店老板王先生表示，2人当时太投入看手机，将对方碗里的饭吃完，直到最后都没有发现坐错位置。后来其中一人遗留手机，事后折返取手机时，店员才跟他说出真相。王先生指，当时那人得知真相，也没有太大表情，只是笑了一笑。不过他日如果二人都来的话，会为他们免单。

事件有趣之余，亦让人感觉无言。

