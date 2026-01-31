Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杭州首家「AI机械人餐厅」营业 煮面、炒菜、冲咖啡全自动

奇闻趣事
更新时间：12:21 2026-01-31 HKT
发布时间：12:18 2026-01-31 HKT

在浙江杭州，首家「AI机械人餐厅」营业，从烹饪到服务，都由机械人协同完成。

综合内媒报道，位于杭州市西湖区三墩镇的「二十四节气AI机械人餐厅」1月26日正式开业。虽然是社区老年食堂，但这家餐厅很不一样，科技感和年轻态拉满。「主厨」就是他们团队参与研发的煮面和炒菜机械人。煮面1分钟，炒浇头2分钟，3分钟就搞定了，「非预制，很有锅气」。

相关新闻：马年春晚︱机械人将再参演 网民：导演压力山大

相关新闻：AI工程师月薪逾4万人民币 机械人行业人工高

餐厅负责人介绍，店内共有八台机械人，覆盖了从点单、烹饪、传菜、清洁等一系列流程，占六成以上工作量。目前整个餐厅中，仅收银和备菜两个岗位使用了五名人工。

负责人称，机械人内置上百道菜谱，提前收集了专业厨师的动作数据，经过AI算法上千次调试，机械臂能精准控制火候。

据悉，餐厅里的八台机械人中绝大部分本地生产。西湖区三墩镇社会事务办工作人员表示，机械人餐厅有效补充了现有老年食堂的供餐能力。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
23小时前
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
22小时前
海洋蕴藏50亿吨黄金 为现存量逾2万倍 日企研新提炼技术 恐令金价崩盘
海洋蕴藏50亿吨黄金 为现存量逾2万倍 日企研新提炼技术 恐令金价崩盘
投资理财
7小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
美已婚女老师与17岁男生不伦恋 趁夫打猎邀回家激战 法庭咁判
即时国际
9小时前
60岁TVB「御用衰阿妈」被八旬母催婚「仲后生可以生B」  单身多年自封老太婆：点化妆都有皱纹
60岁TVB「御用衰阿妈」被八旬母催婚「仲后生可以生B」  单身多年自封老太婆：点化妆都有皱纹
影视圈
18小时前
传闻美军最快周日攻击伊朗，「林肯号」上战机已准备就绪。美联社
伊朗局势 | 传美军已通知中东盟友 特朗普最快周日攻击伊朗 拟斩首领导层
即时国际
5小时前
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板 内地连开3面店新造型脱胎换骨 曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
4小时前
天眼直击｜惊悚画面曝光！铁骑士屯门公路掟弯失控 飞出栏边堕桥亡 电单车续飙前约百米 
00:11
天眼直击｜惊悚画面曝光！铁骑士屯门公路掟弯失控 飞出栏边堕桥亡 电单车续飙前约百米 
突发
2小时前
石门安景街樱花打卡潮 「粉红隧道」被指又窄又少？ 网民直呼：照骗
石门安景街樱花打卡潮 「粉红隧道」被指又窄又少？ 网民直呼：照骗
社会
21小时前