杭州首家「AI机械人餐厅」营业 煮面、炒菜、冲咖啡全自动

在浙江杭州，首家「AI机械人餐厅」营业，从烹饪到服务，都由机械人协同完成。

综合内媒报道，位于杭州市西湖区三墩镇的「二十四节气AI机械人餐厅」1月26日正式开业。虽然是社区老年食堂，但这家餐厅很不一样，科技感和年轻态拉满。「主厨」就是他们团队参与研发的煮面和炒菜机械人。煮面1分钟，炒浇头2分钟，3分钟就搞定了，「非预制，很有锅气」。

餐厅负责人介绍，店内共有八台机械人，覆盖了从点单、烹饪、传菜、清洁等一系列流程，占六成以上工作量。目前整个餐厅中，仅收银和备菜两个岗位使用了五名人工。

负责人称，机械人内置上百道菜谱，提前收集了专业厨师的动作数据，经过AI算法上千次调试，机械臂能精准控制火候。

据悉，餐厅里的八台机械人中绝大部分本地生产。西湖区三墩镇社会事务办工作人员表示，机械人餐厅有效补充了现有老年食堂的供餐能力。

