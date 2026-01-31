奇闻秘史︱晚清铁帽子王后裔败尽家产 卖祖坟沦落做车伕

清朝皇族爵位有亲王、王、郡王、贝勒、贝子这5级，不能世袭罔替，另有12位铁帽子王例外，因为是跟著皇太极（清朝开国皇帝）入关南征北战的英雄，爵位可以传给后代。然而，随著清朝衰败，铁帽子王也渐渐式微，其中爱新觉罗岳托第12代克勤郡王晏森，竟败尽家产，甚至连祖坟也卖掉，沦落到做车伕，过普通人的佣碌生活。



晏森14岁承袭爵位，才领了2年俸禄，溥仪就宣布退位，清朝灭亡。年幼的晏森习惯锦衣玉食的生活，又没有一技之长，只好靠变卖家产过活。

当时很多遗老遗少都是靠卖珠宝首饰生存的。晏森却与众不同，一出手就是卖王府。据说买家是北洋政府总理熊希龄，双方都对交易价格三缄其口，不过有人估计，没有十万也有八万大洋。

在民国，十万大洋是一笔巨款，足够买两个大四合院，养100个家丁，子孙后代吃不清喝不清。然而晏森养成了吃喝嫖赌的习惯，卖王府的钱很快就花光。

克勤郡王府

克勤郡王墓

于是他打祖坟的主意。据1930年5月27日《申报》报道：「北平清克勤郡王后人议掘祖墓，维持生计，官厅已加禁阻。」晏森把坟地上的树、坟地和的御赐驮龙碑分别卖掉，又拿到了五六万大洋，继续花天酒地、吃喝嫖赌。

这笔钱花光后，晏森甚么也没有了，只好去拉拉黄包车（人力车）赚钱糊口。1931年有记者得知他的情况，报道了他拉车的事，结果再也没有人敢坐他的车，间接害他失业。溥仪远在伪满州国，得知消息后派人把晏森接回长春。起初他还住得起四合院，没多久有人发现他再次潦倒⋯⋯据说1937年七七事变北平沦陷之后，晏森就一直下落不明。