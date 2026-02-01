奇案解密︱老板娘借¥4万反遭害命埋尸花坛 凶手改名整容潜逃28年终落网

2025年6月7日四川省泸州市龙马潭区公交商城九楼，拆卸工人在花坛内蜷缩著一具白骨，经警方证实为1997年2月1日失踪的商场女老板吴某萍。一宗28年前发生的命案始浮出水面。

旧照片揭开跨越28年悬案

经勘查，警方发现该商城建成于20世纪90年代初，曾长期租赁给服装商户使用。楼顶区域设有铁门并由专人管理钥匙，平日人员极少进入。警方专案组初步判断，凶手极可能是熟悉环境的内部人员。

相关新闻：奇案解密︱一本学校纪念册引发上海两命案 20年后真相水落石出

法医分析认为，尸体掩埋时20年以上；遗留冬季衣饰；尸体曾被转移、掩埋至楼顶花台，至少需要两人配合，应熟悉商城内部环境。

一名苟姓男子向民警提供关键线索：「我姐姐吴某萍90年代在这里做服装生意，1997年除夕前一周突然失踪，至今杳无音信。」

苟某还带来两张照片，一是吴某萍搂著8岁的儿子，身上穿的正是现场残留的红色大衣。另一张照片，见吴某萍左手戴著两枚金戒指，但在案发现场，尸骸指骨上并没有戴金戒指。警方判断，案件为熟人作案、具谋财害命特征。

民警走访28年前曾在商场内工作的员工，意外得知当时吴某萍门市职员叫小周。小周回忆，案发当天，叫走吴某萍的是同在商城经营服装生意的陈某芬。

随后，办案民警找到吴某萍的前夫及儿子黄某进行DNA比对，确定吴某萍为本案被害人。而陈某芬就被列为重点疑犯。

不过，警方在户籍系统中并未找到陈某芬任何有效信息。

相关新闻：奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证

整容、改名、洗白身份……

民警赶到陈某芬老家泸州市泸县走访，一名中年男子闲聊时说，妹妹在上海多年未归。民警证实，该男子正是陈某芬的亲哥哥。陈某芬曾改名换姓，利用户籍系统尚未联网的漏洞，将原始户籍资料销毁，在上海以「陈某宇」的名字生活多年。最离奇的是，她的身份证号与上海一名叫赵某的女子重号时，她竟说服了对方修改号码，从而让自己的假身份「洗白」。

陈某宇近年频繁出境韩国。警方怀疑她企图通过整容改变容貌。当民警从厚厚的陈年户籍卷宗里翻出「陈某宇」20多年前的老照片时，发现如今的她早已判若两人。

民警查询发现，陈某宇前夫是上海释囚杨某根，两人婚姻维系期间正好与案发时间重合。民警断定，陈某宇就是「消失」的陈某芬。

相关新闻：奇案解密︱13岁童拒帮偷铁皮被杀 路人误当6旬妇凶手教孙未施救

2025年9月12日，泸州警方对陈某宇采取限制出境措施，防止其潜逃国外。11天后，陈某芬向警方表示将飞回泸州说明情况。专案组民警分析：「这是她的试探，企图通过「自投罗网」来观察风向。」

同年9月26日，专案组直飞上海，在上海警方的配合下将陈某宇带走调查。随后，杨某根也被警方抓获。审讯中，杨某根对犯罪事实供认不讳。陈某芬初时曾多次逃避责任，但在铁证面前，最终认罪。

2025年9月28日下午，陈某芬回泸州杀人埋尸现场重组案情，她突然朝著花坛方向下跪磕头说：「是我害了你，我到阴曹地府去给你赎罪。」

据两人交代，吴某萍曾借4万元人民币给陈某芬，因无力偿还，1997年2月1日，陈、杨二人于将被害人诱骗至四楼一门市，将其掐死并抢走金银首饰，随后晚上抬尸掩埋花台。

该案历时28年告破，被害人遗骸于同年12月由家属认领埋葬。寻母28年终于「找到」了，黄侠说母亲不会原谅凶手，他更不会原谅，今后开庭时他唯一的诉求一定是判凶手死刑。

目前，犯罪嫌疑人已被警方逮捕，案件移送泸州市人民检察院审查并将提起公诉。