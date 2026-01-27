冬天名物︱「九肥一瘦」腊肠照疯传 网民：吃完上厕所要用洗洁精

农历年将临，许多家庭也会准备腊味。近日有江西网民晒出家婆亲手晒制的腊肠照片，意外在网络疯传。由于图中腊肠采用极端的「九肥一瘦」比例，远看就像蜡烛，引发网民大讨论，有人说这是「黄金比例」，有人调侃老鼠偷吃也会「食滞两星期」。

被调侃跟直接喝油没分别

据极目新闻报道，江西女网民「干宝妈咪呀」日前在社交平台分享了一张照片，相中有一串腊肠挂在户外晒太阳，配文「我的天呐，婆婆弄的香肠」。

由于相中腊肠的肠衣之下，挤满了乳白色的脂肪，偶尔才现出一小点的红色猪肉，完全颠覆大众对传统腊肠的固有印象，引起网民关注，还惹来不少其他地方的网民，分享自家的「九肥一瘦」版腊肠和应。

许多网民表示对这种极端比例的「乳白版」腊肠表示难以接受，「耗子（老鼠）吃了都要从初一闷到十五」、「家里停电了可以剪一节当蜡烛用⋯⋯」、「跟直接喝油有什么区别」、「吃前：九肥一瘦。吃后：九死一生」、「谁在吃啊！太吓人了」、「吃完上厕所要用洗洁精」。

支持者：腊过的只香不腻

不过，也有网民力挺「九肥一瘦」才是腊味名物，食过「番唔到转头」，「腊过的肥肉和新鲜的肥肉味道不一样，腊过的不会腻，很香」。

有同样晒出「九肥一瘦」版腊肠的湖北网民解释，并非刻意制作这种超邪恶食品，「一般是最后剩下肥肉时才这样处理」，她还分享「瘦肉香肠一般蒸着，肥的就用来炒蒜苗，比腊肉炒蒜苗更香更好吃。」

报道指，在社交平台有腊肠定制广告，表明可以做「九肥一瘦」版，需时约15至20天才可发货，因「太肥了，吃的人少，有人订才会灌」。