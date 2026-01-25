奇案解密︱一本学校纪念册引发上海两命案 20年后真相水落石出

2001年4月6日，上海虹口区一名职业学校的班长刘思佳接到父亲电话匆忙赶回家，发现母亲沈蓓在家中遇害。现场无财物丢失或性侵迹象，屋内待客茶水显示凶手为熟人。然而，警方排查137名关系人却一无所获。

致命纪念册

一年后，刘思佳的同班「班花」高静遭相同手法在家中被杀。两宗案件共性明显：凶手作案前均以「老师家访」名义电话确认受害人在家独处。

警方找到了凶手使用过的杂货店电话。杂货店主徐阿姨描述，打电话的男子约40岁，身高170厘米左右，皮肤黝黑。警方根据这一描述绘制了凶手画像。梁笑同学认出了画像中人，反映其母曾在类似「家访」见过此人，可能因家中两房互通的结构，让凶手无法确定情况而放弃行凶逃离。

警方调查发现，凶手通过班级毕业纪念册获取学生家庭信息，寻找作案目标。然而，经过排查班级所有学生男性亲属，警方并未发现符合凶手特征的人。此后18年，凶手销声匿迹。

真凶因病自杀亡

2020年，刑侦技术进步让警方从凶器提取到关键DNA。2021年3月排查至学生曹乐乐时，发现其母同居男友杨建国有重大嫌疑。杨建国有三次犯罪前科，但因未与曹母正式登记，此前从未进入排查名单。

当警方准备抓捕时，发现杨建国已于2021年3月15日因胃癌晚期自杀。DNA比对确认其就是两宗命案真凶。

调查显示，杨建国因曹母生病后无法满足其性欲望，偶然看到养女曹乐乐的毕业纪念册，遂对其中女同学产生邪念，成为他的目标，不过，他误以为刘思佳是女生，愤然杀害其母，又因高静生理期未能得逞而杀人。

迟来的真相

两宗命案对两个家庭造成了毁灭性打击。该案导致刘思佳父亲2015年抱憾离世，高静父母相继悲痛而亡。班主任王老师自此不敢保存任何学生名册。

2021年清明，刘思佳在父母墓前告知凶手已找到。这宗始于一本毕业纪念册的悲剧，在20年后以凶手自杀告终，留给两个家庭无法弥补的伤痛。