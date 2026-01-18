武汉景区飞刀表演虾碌 兜面掟中拍档 网民：睇到觉痛︱有片

湖北武汉有景点表演飞刀项目时，刀手出现失误，钢刀直飞躺在地上拍档的嘴部，痛得演员面容扭曲。网民纷纷批评，飞刀项目，既无美感，娱乐性低又危险，认为应该取消。

网上流传影片显示，事件发生在13日，武汉市黄陂区木兰不夜城，正演出飞刀项目。一名黑衫女演员躺在地上，胸口放置一块木板，另一名穿红衣戴墨镜的男子，则站在女拍档脚掌边，将飞刀掷到木板上排成一直线。

红衣黑头5把飞刀也成功掷入木板，但最后一把飞刀却失手，未能刺入木内，飞刀反弹打到女演员脸上，击中其嘴部再弹飞，女演员痛得立即侧身掩口，表情痛苦。红衣男子赶忙上前查看。

演员中刀满口血

拍摄者指，事发于中午，当时游客不多，演员被飞刀掷中后，嘴部满是鲜血，后来到了洗手间清洗，应该没大碍。

木兰不夜城工作人员14日大风新闻表示，暂时没有接到这一危险情况的通知，飞刀演出正常进行。

许多网民对意外留言，「生活真不容易」、「这种飞刀有多好看呢」、「表演这样危险应该取消」、「一失手成千古恨」、「是故意失手的吗」。