戏精小羊靠「影帝级装死」爆红 身价飙至30万主人仍不卖｜有片

近日，宁夏一只刚出生不久的小羊意外成为社交平台上的「流量担当」，原因竟是这只小羊身怀「装死绝技」，见大人就倒地装死、见小孩却活泼亲暱。截止1月14日身价已飙升至30万，羊主人果断拒绝售卖，想借助小羊的热度多多宣传家乡。

只与小孩亲近

综合内媒报道，1月13日，当地养殖户金小林带著几只刚出生的小羊赶集售卖，其中一只半月龄左右的小羊「羊肉串」，表现出异常反应：只要有成年人靠近或触碰，便迅速倒地、身体僵直、双眼紧闭，看起来仿佛「当场断气」让不少买家误以为身体有问题，纷纷放弃购买。但当周围人散去，牠又悄然起身，恢复正常状态。

更有趣的是，这只小羊对小朋友却格外温顺，愿意靠近、互动，反差十分明显。

主人透露不卖原因

这只小羊的相关视频在抖音、快手等平台播放量迅速破千万。

随著关注度持续攀升，小羊的「身价」水涨船高，截至1月14日身价已飙升至30万（人民币，下同），以每只原本仅420元来算，身价翻了700多倍。

对于「不卖」的决定，金小林表示，并不希望因为一时热度将小羊变成交易对象，而是想借助这波关注，让更多人了解宁夏本地的特色农产品，比如羊肉、枸杞和八宝茶。如今，不少附近村民和外地网友慕名而来「打卡」，这只小羊也在无形中成了家乡的「活招牌」。

