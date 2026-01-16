Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

戏精小羊靠「影帝级装死」爆红 身价飙至30万主人仍不卖｜有片

奇闻趣事
更新时间：20:00 2026-01-16 HKT
发布时间：20:30 2026-01-16 HKT

近日，宁夏一只刚出生不久的小羊意外成为社交平台上的「流量担当」，原因竟是这只小羊身怀「装死绝技」，见大人就倒地装死、见小孩却活泼亲暱。截止1月14日身价已飙升至30万，羊主人果断拒绝售卖，想借助小羊的热度多多宣传家乡。

只与小孩亲近

综合内媒报道，1月13日，当地养殖户金小林带著几只刚出生的小羊赶集售卖，其中一只半月龄左右的小羊「羊肉串」，表现出异常反应：只要有成年人靠近或触碰，便迅速倒地、身体僵直、双眼紧闭，看起来仿佛「当场断气」让不少买家误以为身体有问题，纷纷放弃购买。但当周围人散去，牠又悄然起身，恢复正常状态。

更有趣的是，这只小羊对小朋友却格外温顺，愿意靠近、互动，反差十分明显。

主人透露不卖原因

这只小羊的相关视频在抖音、快手等平台播放量迅速破千万。

随著关注度持续攀升，小羊的「身价」水涨船高，截至1月14日身价已飙升至30万（人民币，下同），以每只原本仅420元来算，身价翻了700多倍。

对于「不卖」的决定，金小林表示，并不希望因为一时热度将小羊变成交易对象，而是想借助这波关注，让更多人了解宁夏本地的特色农产品，比如羊肉、枸杞和八宝茶。如今，不少附近村民和外地网友慕名而来「打卡」，这只小羊也在无形中成了家乡的「活招牌」。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
9小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
10小时前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
7小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
8小时前
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
突发
6小时前
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
影视圈
4小时前
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
00:27
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
突发
4小时前
《中年好声音2》唱将陈俞霏陷假学历风波？高调晒MBA证书淘宝价只需双位数 网民嘲：真系精彩everywhere
《中年好声音2》唱将陈俞霏陷假学历风波？高调晒MBA证书淘宝价只需双位数 网民嘲：真系精彩everywhere
影视圈
7小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
5小时前