23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累

安徽合肥23岁女孩「夏夏」，18岁确诊骨癌、19岁截肢，撑过6次重大手术，5年来一路与癌症对抗。她近日再度传出癌细胞转移至肋骨与胸膜，需展开新一轮治疗。



更让人心痛的是，这场艰苦卓绝的战斗，她几乎是一个人完成的，爸爸一次都没有来过，妈妈也在她生病一年后断绝了联系，复杂的家庭情况让她早早独立，面对病情，她还是乐观面对生活，其社群帐号年龄栏填写的「100岁」，也成为网友眼中最倔强的生命宣言。

曾言一条腿换一条命很值

据《大象新闻》报道，夏夏2019年高考前身体出现异状，右腿经常剧痛，甚至在数学考试中当场晕倒，送医检查后确诊为骨癌，祖母求父母带她去北京就医。2019年至2021年间，她陆续接受右腿截肢、肺部切除等6次大型手术，对于失去右腿，她还是乐观面对平静地表示：「一条腿换一条命，很值得。」

治疗期间，夏夏几乎是独自承受一切。她透露，父亲在她生病后从未探望，母亲则在一年后与她断绝联系，甚至直言她是「累赘」。在缺乏家庭支持的情况下，她自己签署6次手术同意书、存钱购买义肢，辗转各地求医。

为了负担庞大的医疗费用，曾是美术特长生的夏夏靠摆摊贩售手工艺品，努力维持生活与治疗开销。她乐观、坚强的身影被路人拍下后在网上流传，引发大量网友关注与声援。

抖音年龄栏填「100岁」

然而，病情并未就此结束。今年初（2026年），夏夏再度检查出癌细胞转移至肋骨与胸膜，目前正在上海瑞金医院评估治疗方案，预计接受新一轮化疗、标靶治疗及手术。

面对反复打击，夏夏仍未放弃希望。她在社群平台将年龄栏填为「100岁」，象征向命运借时间、与病魔对抗的决心，相关贴文下方涌入大量留言，网友纷纷替她打气，「公主，请一定要恢复健康。」

